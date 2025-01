Zarząd firmy GHG: musimy zacząć redukować naszą załogę, Dorota Łazicka: kolejny strajk w środę

We wtorek, 21 stycznia firma GHG postanowiła zabrać głos w sprawie poniedziałkowego strajku.

Oto treść przesłanego oświadczenia:

,,Według informacji Związku Zawodowego działającego w GHG ponad połowa pracowników (według referendum, które odbyło się 3.07.2024r.), tj. 192 osoby głosowały za strajkiem, ale w dniu 20.01.2025r. tylko około 55 faktycznie strajkowało. Pozostali pracownicy wzięli dzień wolny lub normalnie pracowali na swoich stanowiskach. Pytanie brzmi czy naprawdę głosowali za strajkiem, a potem zdecydowali, że tego dnia nie przyjdą do pracy lub będą pracować? Pokazuje to jednak, że to mniejszość pracowników GHG jest naprawdę zainteresowana sporem z kierownictwem.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Chcemy zarabiać godnie – kolejny strajk pracowników GHG w Nidzicy Firma GHG od lat przynosi straty. Zarząd stara się temu zaradzić. Mamyjednych z lepiej opłacanych pracowników w branży w porównaniu z naszą konkurencją. Nie możemy nadal płacić niektórym naszym pracownikom pensji, które są znacznie wyższe niż rynkowe, bez większej wydajności. 34% pracowników fizycznych zatrudnionych w GHG otrzymuje płacę minimalną i otrzymało prawie 10% podwyżkę płacy minimalnej od 1 stycznia. Firma GHG ściśle przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących wzrostu płacy minimalnej. To duży wzrost w czasie, gdy nasza branża cierpi z powodu wielu bankructw czy zamykania zakładów.

Biorąc pod uwagę postawę pracowników, musimy zacząć redukować naszą załogę, aby dostosować firmę do odpowiedniej wielkości zatrudnienia. Staraliśmy się tego uniknąć, ale negatywne nastawienie zmusza nas do podjęcia działań w celu uratowania pozostałych miejsc pracy".

Tak natomiast wczorajszy strajk skomentowała Dorota Łazicka, przewodnicząca Zarządu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w GHG:

W strajku wzięło udział około 80 osób. Niestety, pan dyrektor nie zdecydował się zejść do strajkujących. Niemniej jednak, w towarzystwie koleżanki z zarządu oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczącego regionu warmińsko-mazurskiego, udaliśmy się na rozmowę z dyrektorem.

Podczas spotkania pan dyrektor poinformował nas, że w sprawach finansowych firmy nie jest osobą decyzyjną i nie ma możliwości podjęcia działań w tym zakresie. Przekazał, że szefowa firmy podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z którym nie jest w stanie zaproponować żadnych rozwiązań dla pracowników.

Dyrektor zobowiązał się jednak przedstawić szefowej sytuację związaną z dzisiejszym strajkiem oraz stanowisko pracowników. Decyzję szefowej w tej sprawie ma nam przekazać jutro.

Podczas rozmowy poruszono także kwestię spotkania Zarządu Związku z właścicielką firmy, które miało odbyć się w miniony piątek. Informacje dotyczące tej sprawy również mają zostać przekazane przez dyrektora.

Pragniemy poinformować, że kolejny strajk zaplanowany jest na środę w godzinach 11:00–15:00.