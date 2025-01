Ktoś grozi Radnemu Rady Miejskiej w Nidzicy?

Dariusz Grzebała tak skomentował sytuację w swoich mediach społecznościowych:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nidzica, zobaczcie do czego dochodzi w naszej Nidzicy. Nie jest to pierwsza wiadomość tego typu, ale tę odbieram jako groźbę, dlatego zdecydowałem się na złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie kierowania gróźb pod moim adresem.

Nie pozwolę siebie zastraszyć.