Mieszkaniec gminy Nidzica święta spędzi w areszcie

Sąd Rejonowy w Nidzicy na wniosek policjantów i prokuratora zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 1 miesiąc sprawcy przemocy domowej. 43-latek od dłuższego czasu znęcał się nad swoją żoną i groził jej pozbawieniem życia. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do aresztu trafił 43-letni mieszkaniec gminy Nidzica. Mężczyzna od około roku znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną. W trakcie awantur, które wszczynał, wyzywał ją słowami wulgarnymi, poniżał, zakłócał spoczynek nocny, popychał, bił pięściami po ciele i groził pozbawieniem życia.

Z uwagi na posiadane przez policjantów informacje świadczące o przemocy w tej rodzinie, małżeństwo było objęte procedurą Niebieskiej Karty, w trakcie której funkcjonariusze 3-krotnie wdrożyli procedurę nakaz/zakaz wobec 43-letniego sprawcy przemocy domowej. Ponadto, mężczyzna nie stosował się do zastosowanych przez prokuratora środków zapobiegawczych będących konsekwencją stosowania przemocy wobec żony.

Zebrany prze policjantów materiał dowodowy pozwolił na skierowanie przez Policję i Prokuraturę wniosku o tymczasowe aresztowanie do Sądu Rejonowego w Nidzicy, który w poniedziałek (23.12.2024 r.) zastosował wobec 43-latka wnioskowany środek zapobiegawczy na okres 1 miesiąca. Mężczyzna jeszcze tego samego dnia został doprowadzony do aresztu śledczego. Niebawem mieszkaniec gminy Nidzica odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo. Kodeks karny za fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad osobą najbliższą, lub nad inną osobą pozostającą w stałym, lub przemijającym stosunku zależności przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

kpp, red.