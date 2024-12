Wypadek w lesie miejskim pod Nidzicą. Kobieta trafiła do szpitala

Na miejsce natychmiast został skierowany zespół ratownictwa medycznego i policjantka dzielnicowa, która potwierdziła zgłoszenie. 53-latce udzielono pomocy i przetransportowano do szpitala w Działdowie z raną, która nie zagrażała jej życiu.

Obiekt, którym została zraniona został usunięty z rany i procesowo zabezpieczony do dalszych badań. Kobieta po krótkiej hospitalizacji wróciła do domu.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci oraz prokurator ustalając wszystkie okoliczności, w jakich miało dojść do zranienia kobiety.

Do zdarzenia doszło w odległości około 200 metrów od prywatnej strzelnicy położonej na terenie kompleksu leśnego. Tego dnia odbywały się tam zaplanowane ćwiczenia z udziałem policjantów. Sprawdzane jest to, czy przedmiot, który zranił kobietę to pocisk, który mógł rykoszetować podczas ćwiczeń policjantów.

Zabezpieczona do badań została broń funkcjonariuszy, którzy tego dnia strzelali w tym miejscu. Uczestnicy ćwiczeń zostali przesłuchani.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Olsztynie.

Okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane również przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie. Sprawdzona została kompletność i poprawność dokumentacji wymaganej do prowadzenia tego typu działalności przez właściciela prywatnej strzelnicy, m.in. regulamin strzelnicy i decyzja administracyjna danego samorządu o dopuszczeniu obiektu do użytku. Nie stwierdzono uchybień.

kpp, red.