Poznaj polskiego autora: "Silna. To nie była twoja wina"

Są książki, które nie tylko opowiadają historię, ale trafiają prosto do naszej czytelniczej duszy. "Silna. To nie była twoja wina" to jedna z takich powieści - przejmująca, autentyczna, refleksyjna, wielowymiarowa.

Czytając powieść Sylwii Markiewicz przeniosłam się do świata kobiet, takich jak my - z krwi i kości - ze swoimi bliznami, które choć z różnych powodów, stanęły w obliczu bólu i samotności.

Katarzyna, Bożena, Aldona i Adela, bo to nich mowa, mimo życiowych trudności i ciężkich doświadczeń znajdują w sobie siłę, by odnaleźć spokój. Czytając ich losy często przychodziła mi myśl, o tym, że każdy nas ma taki czas, w którym potrzebuje przypomnienia, jakichś słów, które staną się kołem ratunkowym w trudnych sytuacjach. Autorka daje nam takie słowa i one już zawsze będą w mojej głowie : "Jesteś silna, jesteś silna, dasz radę." Niby proste, a takie wymowne.

Będąc przy bohaterach, chciałabym jeszcze wyróżnić Lucjana, pewnego szarmanckiego jegomościa, który skradł moje serce oraz Patryka, który poruszył mnie swoją postawą.

"Silna. To nie była twoja wina." Sylwii Markiewicz to historia, która przypomina nam, że każdy z nas ma w sobie siłę, by podnieść się po upadku i zacząć wszystko od nowa. To historia o tym, że warto wierzyć w siebie i walczyć o swoje szczęście. To powieść o stracie, o złych decyzjach i ich konsekwencjach, o problemach młodych ludzi, ich emocjach i relacjach rodzinnych. To też historia o sile miłości, odwadze, nadziei. O podróży do wspomnień i o tym, że czasami trzeba postawić siebie na pierwszym miejscu. O tym, że "rzeczywistość to nie film, gdzie wszystko dobrze się kończy".

Polecam ją każdemu, kto czuje, że czasem życie bywa zbyt ciężkie. Tutaj znajdziecie coś więcej niż historię - znajdziecie przypomnienie, że jesteśmy silniejsi, niż nam się wydaje.

Sylwia Białowąs



Trwa nasz cykl #poznajpolskiegoautora, w którym promujemy polską literaturę. Autorką recenzji jest Sylwia Białowąs, która na Instagramie prowadzi profil @ksiazka_do_towarzystwa