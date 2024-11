Policjanci zatrzymali 3 poszukiwane osoby

W poniedziałek (25 listopada) około godz. 15:30 w Nidzicy, policyjny patrol zatrzymał 41-latka poszukiwanego do odbycia kary aresztu za popełnione wykroczenie. Zgodnie z dyspozycją sądu mieszkaniec Nidzicy spędzi najbliższe 15 dni w zakładzie karnym.

We wtorek (26 listopada) około godz. 21:30 nidziccy policjanci interweniowali w jednym z mieszkań na terenie miasta. Powodem zgłoszenia było nieporozumienie rodzinne. Podczas legitymowania uczestników interwencji funkcjonariusze ustalili, że 29-letnia zgłaszająca jest osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Giżycku do odbycia kary aresztu. Kobieta opuściła mieszkanie wraz z policjantami, noc spędziła w policyjnej celi i następnego dnia została doprowadzona do zakładu karnego w Grudziądzu, w którym spędzi najbliższe 10 dni za popełnione wykroczenie.

W środę (28 listopada) nidziccy kryminalni zatrzymali na terenie powiatu iławskiego 54-letniego mieszkańca gminy Kozłowo poszukiwanego listem gończym przez Sąd Rejonowy w Nidzicy. Mężczyzna jeszcze tego samego dnia został doprowadzony do zakładu karnego, w którym spędzi najbliższe 75 dni za przestępstwo przeciwko mieniu.

kpp, red.