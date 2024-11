Pracownicy nidzickiej firmy będą strajkować

Protest organizuje Solidarność. Decyzja o strajku zapadła po wyczerpaniu wszystkich etapów mediacji w ramach sporu zbiorowego. Strajk odbędzie się przy wsparciu Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiej „Solidarności”.

W przeprowadzonym referendum strajkowym uczestniczyło 75% załogi, z czego 192 osoby opowiedziały się za strajkiem, a 5 było przeciw. Zakładowa Solidarność z GHG Nidzica domaga się podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego o 6 zł za każdą godzinę pracy, wprowadzenia dodatku stażowego oraz zwiększenia ekwiwalentu za pranie odzieży i podwyżki akordu o 10%.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” podkreślają, że decyzja o strajku była ostatecznością, wynikającą z braku reakcji pracodawcy na zgłaszane postulaty. Związkowcy apelują do zarządu GHG Nidzica o podjęcie rozmów i uwzględnienie oczekiwań pracowników, co pozwoli na zakończenie sporu i powrót do normalnego funkcjonowania zakładu.

Zarząd GHG Nidzica nie wydał dotychczas oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.

SK