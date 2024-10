Załuski pod Nidzicą. 105 nowych żołnierzy Wojska Polskiego złożyło przysięgę wojskową

Nowi żołnierze ochotnicy zakończyli 27-dniowe szkolenie podstawowe. Szkolenie zakończyło się przysięgą wojskową z udziałem rodzin w Załuskach. Uroczystość odbyła się przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Giżycka.

Jak, zdaniem żołnierzy, przebiegało samo szkolenie?

— Przetrwałam 27-dniowe szkolenie i naprawdę było warto. Było ciężko, ale jednocześnie bardzo dobrze. To dla mnie przygoda na całe życie. Zostaję w jednostce na specjalistycznym szkoleniu i jestem pewna, że wszystko pójdzie dobrze. Nie zamierzam się poddać — mówiła szer. Ewa Golks.

— Na początku było trudno, szczególnie przez pierwszy tydzień lub dwa, ale potem zarówno organizm, jak i głowa się przystosowały. To była dla mnie możliwość sprawdzenia, czy sobie poradzę, a teraz już wiem, że tak. Zostaję w jednostce wojskowej w Załuskach jako kierowca Rosomaka i zamierzam dalej szkolić się w tym kierunku — zapewnia szer. Krystian Augustyniak.

Przysięga złożona na sztandar 16. Dywizji Zmechanizowanej to nie tylko formalność, ale przede wszystkim symboliczne potwierdzenie lojalności wobec narodu oraz gotowości do służby i poświęceń. To także wyjątkowe święto dla Nidzicy.

— Mamy jednostkę wojskową, która mam nadzieję w najbliższym czasie będzie najlepszą jednostką w Polsce. Mamy świetnego dowódcę - pan płk Isio jest nie tylko oficerem Wojska Polskiego, ale też świetnym menadżerem. Cieszę się, że nasi mieszkańcy będą mieli zatrudnienie. Będą miejsca pracy dla wojskowych, ale również dla cywilów. Wzrasta również poczucie bezpieczeństwa całego regionu. Musimy być przeciwwagą dla Obwodu Królewieckiego, ale też - jak stawiamy sobie za cel - musimy być drugą armią w NATO — mówił Jacek Kosmala - burmistrz Nidzicy.

Większość żołnierzy postanowiła kontynuować swoje szkolenie specjalistyczne w 16. Brygadzie Zmechanizowanej.

— Po raz pierwszy mieliśmy zaszczyt gościć rodziny i przyjąć od żołnierzy przysięgę wojskową. To pierwszy raz kiedy żołnierze zawierzyli swoją służbę ojczyźnie w obecności swoich najbliższych. To wyjątkowa chwila i piękne przeżycia. Naszym celem było przekonanie żołnierzy do kontynuacji szkolenia. W szkoleniu specjalistycznym weźmie udział ponad 80 osób — mówił płk Tomasz Isio - dowódca 16. Brygady Zmotoryzowanej.

16 Brygada Zmotoryzowana znajduje się w strukturze 16 Dywizji Zmechanizowanej. — Będziemy jednostką wojskową, która będzie miała duży potencjał w realizacji zadań, przede wszystkim obronnych, tak żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie — podkreślił płk Tomasz Isio.

Gratulujemy nowym żołnierzom i życzymy powodzenia na dalszej drodze służby!