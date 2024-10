Ul. Mickiewicza w Nidzicy. Zasnął za kierownicą i uderzył drzewo

Na ul. Mickiewicza w Nidzicy 59-latek kierujący lawetą najprawdopodobniej zasnął za kierownicą i uderzył w latarnię, a następnie w drzewo. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Działdowie.

Nidziccy policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło w poniedziałek (21 października) około godz. 21:00 na ul. Mickiewicza w Nidzicy.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy zadysponowanych do obsługi zdarzenia wynika, że 59-letni kierujący lawetą przewożącą 2 auta osobowe, najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewe pobocze drogi a następnie na chodnik, gdzie uderzył czołowo w słup oświetleniowy a następnie w drzewo. Kierujący pojazdem był trzeźwy.

59-latek na skutek doznanych obrażeń został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Działdowie. Teraz policjanci będą wyjaśniać szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia drogowego.

Zmęczenie i senność powodują obniżenie aktywności organizmu, pogorszenie koncentracji i wydłużają czas reakcji, co może być przyczyną niebezpiecznych a czasem nawet tragicznych w skutkach zdarzeń na drodze. Gdy za kierownicą ogarnie nas senność, zmęczenie pozwólmy sobie odpocząć, zjedźmy na najbliższy parking czy stację benzynową i zregenerujmy siły przed dalszą drogą. Pamiętajmy, że stan psychofizyczny kierującego jest równie ważny jak stan techniczny pojazdu - wszystko po to, aby szczęśliwie dojechać do celu.

kpp, red.