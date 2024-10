Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Nidzicy przyjął już 184 pacjentów

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Nidzicy funkcjonuje od maja, jednak to 15 października odbyło się oficjalne otwarcie.

— W 2023 roku Roman Lewandowski, dyrektor szpitala w Ameryce, otrzymał od marszałka zadanie utworzenia Północnego Centrum Psychiatrii dla dzieci i młodzieży. Jednym z pierwszych kroków, by to zadanie zrealizować było otwarcie Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej. Pierwszy taki ośrodek powstał w Olsztynie, później kolejne w Działdowie, Nidzicy i Lidzbarku Warmińskim. Poczyniliśmy już pewne kroki i rozmowy, by w przyszłości otworzyć takie ośrodki w Piszu, Olecku i Gołdapi — mówiła Anna Radomska-Wilczewska - Dyrektor ds. Rozwoju Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Nidzicy znajduje się przy ul. Traugutta 13, w miejscu gdzie wcześniej funkcjonowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ośrodek przyjmuje dzieci do 18 roku życia, lub do 21 - w przypadku przedłożenia zaświadczenia o kontynuacji nauki szkolnej. Udzielane porady są bezpłatne. Nie jest wymagane skierowanie.

— Pomoc udzielana jest dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi, które mają trudności z radzeniem sobie ze stratą, po przeżyciach traumatycznych, które nie potrafią odnaleźć się w grupie rówieśniczej, wchodzą w konflikty, mają problemy w szkole, trudności z koncentracją. Przyjmujemy także pacjentów, którzy borykają się z naprawdę trudnymi problemami - po próbach samobójczych, którzy się okaleczają. Staramy się pomóc wszystkim, którzy potrzebują pomocy — mówi Anna Radomska-Wilczewska

W ośrodku udzielane są porady psychologiczne, odbywają się indywidualne i grupowe sesje psychoterapeutyczne. Zespół tworzy 4 psychologów, 2 psychoterapeutów, 2 terapeutów środowiskowych, supervisor.

Poradnia działa od 2 maja 2024 roku. Przez ten czas udało się przyjąć 184 pacjentów, którym została udzielona pomoc, podczas 1100 wizyt.

— Niestety na liście oczekujących nadal mamy pacjentów, którzy nie zostali przyjęci a potrzebują pomocy. Jest to 58 pacjentów (stan na 30.09), a orientacyjny czas oczekiwania wynosi nawet do 9 miesięcy. Żeby ten czas oczekiwania był krótszy cały czas zapraszamy do współpracy specjalistów — mówi Anna Radomska-Wilczewska.