Na "siódemce" zasnął za kierownicą...

W niedzielę (13 października) około godz. 4:00, dyżurny nidzickiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na drodze ekspresowej S7 w pobliżu Rączek miało miejsce zdarzenie drogowe.

Z ustaleń policjantów wynikało, że 21-latek jadący samochodem osobowym w kierunku Warszawy, na prostym odcinku drogi zasnął za kierowcą, na skutek czego zjechał na pobocze i uderzył w barierę energochłonną.

Mieszkaniec gm. Barczewo był trzeźwy i został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Działdowie w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki. Z uwagi na uszkodzenia powstałe na skutek kolizji drogowej, policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny forda.



Zmęczenie i senność powodują obniżenie aktywności organizmu, pogorszenie koncentracji i wydłużają czas reakcji, co może być przyczyną niebezpiecznych a czasem nawet tragicznych w skutkach zdarzeń na drodze. Gdy za kierownicą ogarnie nas senność, zmęczenie pozwólmy sobie odpocząć, zjedźmy na najbliższy parking czy stację benzynową i zregenerujmy siły przed dalszą drogą. Pamiętajmy, że stan psychofizyczny kierującego jest równie ważny jak stan techniczny pojazdu - wszystko po to ,aby szczęśliwie dojechać do celu.