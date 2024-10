I Nidzicki Przegląd Form Teatralnych i Kabaretów Artystycznego Ruchu Seniorów 2024 to pierwsze tego typu wydarzenie w Nidzicy.

— Zespół taneczny Dancing Babki i grupa teatralna Za młodzi na sen działające przy Uniwersytecie III Wieku w Nidzicy czasami wyjeżdżały na przeglądy do innych miast. W naszym województwie nie ma jednak zbyt wielu tego typu przeglądów a chcieliśmy zobaczyć w jakim kierunku rozwijają się kabarety czy teatry działające przy innych uniwersytetach. Chcieliśmy również, żeby w Nidzicy coś się zadziało — mówi Maria Rapacka, prezes Nidzickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Celem wydarzenia jest przegląd kabaretów oraz grup teatralnych z województwa warmińsko-mazurskiego.

— Zaprosiliśmy przede wszystkim uniwersytety działające w naszym najbliższym sąsiedztwie. Jesteśmy zadowoleni z odpowiedzi, mamy bowiem ponad 100 zadeklarowanych osób, m.in. z Morąga, Ostródy, Działdowa, Szczytna, Olsztyna — wymienia Maria Rapacka.

W dzisiejszych czasach seniorzy chcą aktywnie i pożytecznie spędzać wolny czas. Mają też mniejsze opory, by prezentować swoje pasje i zdolności szerszej publiczności.

— Mamy czas i możliwość wykazania się. Dla niektórych to spełnienie marzeń. Niektóre z moich koleżanek nie zdawały sobie sprawy, że mogą wcielić się w jakąś rolę i że dadzą radę zagrać w spektaklu. Wiele z nas uwierzyło w siebie. Dzięki temu czujemy, ze nie ma rzeczy nieosiągalnych, wystarczą zaangażowanie i chęci. Te zajęcia dają nam energię, siłę - jesteśmy sprawniejsze i możemy zainspirować innych. Nie patrzymy na wiek, wstyd, przełamujemy bariery nieśmiałości i nabieramy pewności siebie — podkreśla Maria Rapacka.

Krzysztof Żukowski - dyrektor Nidzickiego Ośrodka Kultury zaznacza, że NOK zawsze jest otwarty na inicjatywy seniorów.

— Nidzicki Ośrodek Kultury, we współpracy ze wszystkimi jednostkami gminnymi, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i chce wspierać takie inicjatywy. Pierwszym owocem współpracy jest I Nidzicki Przegląd Form Teatralnych i Kabaretów Artystycznego Ruchu Seniorów 2024. Pomysł narodził się w ciągu roku i dzięki ofiarności sponsorów oraz władz gminy i powiatu udało się przygotować festiwal. Burmistrz Nidzicy objął wydarzenie patronatem honorowym. Planujemy, żeby takie imprezy odbywały się cyklicznie. Zawsze jesteśmy otwarci na inicjatywy seniorów — mówił Krzysztof Żukowski.

Zuzanna Leszczyńska

Program I Nidzickiego Przeglądu Form Teatralnych i Kabaretów Artystycznego Ruchu Seniorów 2024

Godz 10.00

1. Rozpoczęcie, powitanie, przemówienia,

2. NOK kabaret „Sami swoi” – „Krawiec żydowski”

3. Olsztyn JATW Grupa teatralna JATW „Nich żyje bal”

4. Jedwabno – Klub seniora Złota jesień -„Koło Gospodyń Wiejskich”

5. Morąg UTW Post Skriptum – „Pan Twardowski”

6. Lidzbark UTW „A,co! - „Czar PRL-u” Sprawa do załatwienia kolejka

7. Ostróda UTW „ALLE BÓDA” –„Współczesny Kopciuszek”

8. Nidzica NUTW „Baby ach te baby”- Sanatorium

Ok. 13.00 do 14:00 - przerwa

1. Występ zespołu wokalnego Retro z NOK

2. Nidzica NUTW Grupa teatralna „Za młodzi na sen” fragmenty Gabriela Zapolska „Moralność Pani Dulskiej”

3. Olsztyn ATW- Koło teatralno-Literackie- Konstanty Ildefons Gałczyński – poeta niezwykły

4. Morąg UTW „Biesiadki”- „Warszawa da się lubić”

5. Szczytno UTW- „Thalia” -„KUP KOTA ”

6. Działdowo UTW „Tymczasowo zakręceni”- „Baby górą”, „Zdrowia ,zdrowia i jeszcze raz z pieniędzy”, „Migawki z PRL-u”

7. Nidzica NOK Grupa teatralna „Niepokorni”- „Kobiety bez znaczenia”

8. Wręczenie dyplomów

Zakończenie ok. godz 17:00.