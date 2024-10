Mieszkaniec Nidzicy uprawiał konopie. Grozi mu do 8 lat więzienia

Nidziccy policjanci kryminalni zatrzymali mężczyznę, który uprawiał marihuanę. 35-letni mieszkaniec Nidzicy usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Zastosowano poręczenie majątkowe i niebawem sprawa trafi do sądu. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.