Rodzinny Piknik Rycerski w Nidzicy – Bractwo świętuje 25-lecie!

Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej obchodzi w tym roku swoje 25-lecie! Z tej okazji 12 października, w sobotę, na terenie zamku w Nidzicy odbędzie się Rodzinny Piknik Rycerski. To doskonała okazja, aby zanurzyć się w świat średniowiecza i poczuć ducha rycerstwa, który od ćwierć wieku towarzyszy członkom bractwa.

W programie imprezy przewidziano wiele atrakcji zarówno dla młodszych, jak i starszych uczestników. Od godziny 13:00 do 17:00 można będzie podziwiać walki rycerskie, wziąć udział w zabawach dla publiczności oraz zobaczyć prezentacje historyczne, które przybliżą realia życia w średniowiecznym obozowisku. Dla miłośników rycerskiego sprzętu przygotowana zostanie specjalna wystawa zbroi, tarcz i broni.

Bractwo serdecznie zaprasza rodziny z dziećmi, młodzież, a także dorosłych pasjonatów historii. Być może udział w tym wydarzeniu zainspiruje niektórych z Was do dołączenia do szeregów Bractwa Rycerskiego Komturii Nidzickiej i kontynuowania rycerskiej tradycji?

Nie przegapcie tej okazji, by przenieść się w czasie i spędzić pełen emocji dzień na zamku w Nidzicy. Wstęp wolny dla wszystkich!

Rodzinny Piknik Rycerski z Bractwem Rycerskim Komturii Nidzickiej

13:00 - 17:00 12 października (sobota), zamek w Nidzicy

