Jakie są najczęściej spotykane dzikie zwierzęta w nidzickich lasach?

— Może na początku przypomnijmy na czym polega akcja ,,Zanocuj w lesie" i gdzie możemy znaleźć obszary do tego wyznaczone?

— Inicjatywa "Zanocuj w lesie" zainaugurowana w 2021 roku stała się odpowiedzią na potrzebę kontaktu z naturą, szczególnie po okresie pandemii. Informacje o dostępnych miejscach do noclegu w lesie są dostępne na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw w zakładce "turystyka". Najlepszym źródłem kompleksowych informacji jest jednak strona Czaswlas.pl, gdzie na mapie Polski zaznaczone są różne aktywności turystyczne, w tym obszary przeznaczone do noclegu w ramach tej inicjatywy. Na terenie Nadleśnictwa Nidzica, wyznaczone strefy obejmują dwa leśnictwa: Bujaki i Orłowo, które łącznie zajmują około 2000 hektarów. Dodatkowo, lokalizacje te można znaleźć w aplikacji mobilnej "Mobilny bank danych o lasach" w sekcji turystycznej.

— Czy możemy nocować w lesie w każdym dniu i porze roku?

— Wybierając się do lasu, kluczowe jest, abyśmy zawsze mieli na uwadze zarówno własne bezpieczeństwo, jak i ochronę samego lasu. Nie zawsze jednak możemy swobodnie przebywać na terenach leśnych. W szczególności w ramach akcji "Zanocuj w lesie" musimy pamiętać o wyjątkowych sytuacjach, takich jak zagrożenie pożarowe najwyższego, trzeciego stopnia, które występuje, gdy wilgotność ściółki spada poniżej 10%. W takich warunkach przebywanie w lesie jest zabronione. Dodatkowo, okresowe zakazy wstępu mogą być wprowadzane w związku z klęskami żywiołowymi – w takich momentach również powinniśmy unikać wizyt w lesie dla własnego bezpieczeństwa.

— Jak zachowywać się w lesie, czego absolutnie nie wolno robić?

— W lesie musimy zachować się z szacunkiem wobec wszystkich jego mieszkańców – zarówno zwierząt, jak i roślin. Oznacza to, że powinniśmy unikać niszczenia roślinności, nie deptać jej i nie zrywać chronionych gatunków. Jeśli chcemy skorzystać z darów lasu, takich jak jagody czy grzyby, możemy to robić, ale należy zachować ostrożność. Musimy zachowywać się też w miarę cicho, żeby nie płoszyć dzikich mieszkańców - zwierząt. Najważniejsze jest jednak, aby po wizycie nie pozostawić śladów swojej obecności – wszystkie przyniesione rzeczy, w tym wytworzone śmieci, muszą zostać zabrane ze sobą.

— Co zrobić jeśli zgubimy się w lesie?

— Przede wszystkim zalecamy zachowanie spokoju: nie krzyczmy, nie biegajmy i unikajmy hałasowania. Pomocna może być aplikacja mBDL, czyli mobilny Bank Danych o Lasach, którą można zainstalować na telefonie. W lesie natrafimy na słupki oddziałowe, oznaczone białą farbą, z numerami oddziałów – te numery mogą posłużyć do precyzyjnej lokalizacji. Dzięki aplikacji mBDL możemy łatwo znaleźć drogi dojazdowe, zarówno asfaltowe, jak i leśne, co pozwoli nam dotrzeć do najbliższej miejscowości lub miejsca, gdzie pozostawiliśmy samochód. Korzystając z tej aplikacji, na pewno się odnajdziemy.

— Czy w lesie można rozpalać ognisko?

— Rozpalanie ognisk jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach, co jest istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony lasu przed pożarami. Nadleśnictwo Nidzica wyznaczyło jedno oficjalne miejsce na terenie leśnictwa Bujaki, gdzie można legalnie rozpalić ognisko podczas pobytu w lesie. Warto jednak pamiętać, że nadleśnictwo nie zapewnia drewna opałowego, dlatego należy zabrać je ze sobą.

— Jakie są najczęściej spotykane dzikie zwierzęta w naszych lasach i jak się zachować, gdy na nie natrafimy?

— W naszych lasach możemy spotkać wiele dzikich zwierząt, takich jak dziki, sarny, jelenie, łosie, wilki, a także rysie, które bywają widywane na terenie naszego nadleśnictwa. Gdy natrafimy na dzikie zwierzę, najważniejsze jest zachowanie spokoju – nie krzyczmy, nie panikujmy, a przede wszystkim nie próbujmy podchodzić ani dotykać zwierzyny, ponieważ są to zwierzęta dzikie i mogą reagować nieprzewidywalnie, zwłaszcza jeśli mają młode. Młodych zwierząt również nie należy zabierać ze sobą do domu. Najlepiej pozostawić je w spokoju i powoli się oddalić. Warto pamiętać, że jeśli odwiedzamy las z naszym pupilem, powinien on być na smyczy, aby uniknąć sytuacji, w których może spłoszyć lub zaatakować dzikie zwierzęta.