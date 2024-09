19-latek uderzył w drzewo – w jego organizmie krążyły 2 promile alkoholu

2 promile alkoholu w organizmie miał 19-latek kierujący samochodem osobowym marki VW, który w pobliżu Wólki Orłowskiej uderzył w przydrożne drzewo i wywrócił pojazd na prawy pas ruchu. Za spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W sobotę (31 sierpnia) około godz. 5:30 dyżurny nidzickiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło między Łyną a Wólką Orłowską.

Z ustaleń policjantów zadysponowanych do obsługi zdarzenia wynikało, że 19-letni kierujący samochodem osobowym marki VW, na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo, a następnie wywrócił pojazd na prawy pas ruchu.

Z przeprowadzonego badania stanu trzeźwości wynikało, że w organizmie mieszkańca gm. Nidzica krążyły 2 promile alkoholu. Decyzją przybyłego na miejsce ZRM kierujący został przewieziony karetką pogotowia do szpitala w Działdowie. Policjanci zatrzymali 19-latkowi uprawnienia do kierowania pojazdami i dowód rejestracyjny pojazdu. Niebawem mężczyzna z braku swojej odpowiedzialności będzie tłumaczył się przed sądem. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Nie pozwalaj na jazdę po pijanemu. Pamiętaj, nie reagujesz = akceptujesz!

Jeśli widzisz, że nietrzeźwy chce wsiąść do samochodu i odjechać, nie pozwól na to! Niezwłocznie powiadom Policję, jeśli kiedykolwiek zauważysz dziwne zachowanie kierowcy na drodze , które może świadczyć o tym, że jest pod wpływem alkoholu (np. jedzie „wężykiem”, zajeżdża innym drogę itp.). Nieważne czy jest to kierowca samochodu, motocykla, motoroweru czy roweru, apelujemy, aby nikt nie pozostawał obojętny, gdy widzi nietrzeźwego kierującego.

Wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 112, a funkcjonariusze sprawdzą każdy taki sygnał.

kpp, red.