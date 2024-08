Poznaj polskiego autora: "Nowe życie Kariny" Marty Nowik

Ale właśnie w tych momentach, gdy wszystko wydaje się być przeciwko nam, mamy okazję pokazać z czego jesteśmy zrobieni.

Karina nigdy nie miała w życiu łatwo. Wychowywała się w placówce opiekuńczo-wychowawczej i od zawsze marzyła o lepszym życiu. Szansa na spełnienie marzeń pojawia się, gdy kobieta poznaje pewnego mężczyznę i wspólnie z przyjaciółką otwiera wymarzoną księgarnię. Wydawać by się mogło, że teraz jej droga będzie łatwiejsza, ale wtedy... Jak to w życiu łatwo być nie może... Przeczytajcie tę pełną emocji historię i sprawdźcie jak potoczyły się losy Kariny.

"Nowe życie Kariny" Marty Nowik to powieść, która wzrusza, inspiruje i zmusza do refleksji nad trudami życia i siłą marzeń. Autorka, czerpiąc z własnych doświadczeń zawodowych, tworzy historię, która jest zarówno autentyczna, jak i pełna głębokich emocji. Marta Nowik w realistyczny i poruszający sposób ukazuje emocje Kariny i innych bohaterów powieści. Czytelnik kibicuje im w dążeniu do szczęścia. Bardzo podobała mi się postać Kariny, która zmagając się z przeszłością i życiowymi trudnościami nie poddaje się i walczy o lepsze jutro. Cieszę się, że miała przy sobie kogoś, kto zobaczył w niej potencjał.

Jednym z ważnych wątków jest jej związek z partnerem, który próbuje ją kontrolować. Ta relacja, pełna napięcia i bólu, ukazuje trudności związane z toksycznymi związkami i potrzebę odnalezienia siły, by się z nich wyrwać. Będzie też garść romantyzmu w postaci powracającej miłości.

"Nowe życie Kariny" to nie tylko historia o marzeniach, ale także o odnajdywaniu w sobie siły, by stawić czoła najcięższym wyzwaniom. To też historia o pięknej przyjaźni i o tym, że mając przy sobie wsparcie bliskich można przezwyciężyć wiele życiowych trudności. Marta Nowik stworzyła powieść, która na długo pozostaje w pamięci, inspirując do walki o lepsze jutro.

Sylwia Białowąs



