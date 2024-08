Dzień Pamięci o Poległych i Pomordowanych. Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu.

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu, które odbędzie się 26 sierpnia. Dzień Pamięci o Poległych i Pomordowanych to okazja do wspólnego oddania hołdu ofiarom tragicznych wydarzeń z 1939 roku. Uroczystości będą miały miejsce w kilku lokalizacjach, z których każda kryje za sobą bolesną historię i pamięć o tych, którzy oddali życie w imię wolności.