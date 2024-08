Odkryj urok Rzemiosła: XVIII Nidzickie Targi Rzemiosła już w ten weekend!

Już w ten weekend, Plac Wolności w Nidzicy zamieni się w tętniące życiem centrum tradycji i nowoczesności. XVIII Nidzickie Targi Rzemiosła to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć, jak historia łączy się z teraźniejszością. Przyjdź i odkryj bogactwo polskiego rzemiosła, biorąc udział w wydarzeniu pełnym atrakcji dla całej rodziny!

W sobotę 10 sierpnia na Placu Wolności w Nidzicy rozpocznie się wielkie święto rzemiosła — XVIII Nidzickie Targi Rzemiosła. To wyjątkowe wydarzenie potrwa do niedzieli, oferując mnóstwo atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Targi rozpoczną się o godzinie 10:00 wystawą tradycyjnego i współczesnego rzemiosła, gdzie będzie można podziwiać różnorodne wyroby rękodzielnicze, zarówno te inspirowane dawnymi technikami, jak i nowoczesne projekty. Oficjalne otwarcie targów nastąpi o 14:00, a zaraz po nim odbędą się konkursy dla odwiedzających, w których każdy będzie miał szansę wygrać atrakcyjne nagrody.

Sobota zakończy się muzyką na żywo od 18:00 do 19:00, tworząc wyjątkową atmosferę, która na długo pozostanie w pamięci uczestników.

W niedzielę targi ruszają o 10:00 z kolejną dawką inspirującej wystawy rzemiosła. O 12:30 na najmłodszych czekać będzie zabawa pod hasłem "Operacja słonia", a o 13:00 Uniwersytet III Wieku "Młodzi Duchem" zaprezentuje swój wyjątkowy pokaz "Dancing Babki".

Kulminacyjnym punktem niedzielnych atrakcji będzie rozstrzygnięcie konkursów dla wystawców o godzinie 15:00, co dostarczy dodatkowych emocji i nagrodzi najlepsze prace prezentowane na targach.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by zanurzyć się w świat rzemiosła, poznać pasjonatów z całego kraju i spędzić czas w gronie rodziny i przyjaciół. Udział w targach jest całkowicie bezpłatny, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej atrakcyjnym dla wszystkich odwiedzających.

HARMONOGRAM:

Sobota, 10 sierpnia

10:-00-19:00 wystawa tradycyjnego i współczesnego rzemiosła

14:00 otwarcie XVIII Nidzickich Targów Rzemiosła

15:30-19:00 konkursy dla osób odwiedzających targi

18:00-19:00 muzyka na żywo

Niedziela, 11 sierpnia

10:-00-18:00 wystawa tradycyjnego i współczesnego rzemiosła

12:30 ,,Operacja słonia" - zabawa dla dzieci

13:00 Dancing Babki - Uniwersytet III Wieku ,,Młodzi Duchem"

15:00 Rozstrzygnięcie konkursów dla wystawców

Udział w targach jest bezpłatny!

XVIII Nidzickie Targi Rzemiosła

Plac Wolności w Nidzicy

10-11 sierpnia