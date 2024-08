Dramatyczny finał przemocy domowej: 33-latek z Kozłowa zatrzymany po brutalnym ataku na żonę!

Dramatyczne wydarzenia w gminie Kozłowo: 33-letni mężczyzna trafił do policyjnego aresztu po brutalnym ataku na własną żonę. Zatrzymany, znany z agresji fizycznej i werbalnej, został objęty procedurą „Niebieskiej Karty”, a dzielnicowy zdecydował o nałożeniu zakazu zbliżania się. Rodzina znalazła się pod szczególną opieką służb, co ma na celu ochronę przed dalszymi aktami przemocy. Jakie kroki zostaną podjęte, by zapewnić bezpieczeństwo poszkodowanym?