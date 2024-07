Mazurskie Tajemnice: Grunwald - Zwycięstwo

Zbliża się kolejna rocznica Bitwy pod Grunwaldem. Z tej okazji zapraszamy Was do obejrzenia nowego filmu Mazurskich Tajemnic o tym wiekopomnym wydarzeniu.

Wychowałem się w cieniu krzyżackiego zamku, zaledwie 30 kilometrów od pól Grunwaldu. Pierwszy raz w miejscu, gdzie rozegrała się największa bitwa średniowiecznej Europy, znalazłem się na wycieczce szkolnej w pierwszej klasie podstawówki. Od tamtej pory fascynacja i sentyment do tego miejsca i okolic nie słabną.

Myślałem jednak, że temat Bitwy pod Grunwaldem jest już na tyle opisany, opowiedziany i pokazany, że wybranie się tam z kamerą nie będzie niczym ciekawym dla widzów naszego kanału. Ciągle jednak otrzymuję zapytania i prośby dotyczące wydarzeń z 1410 roku.

Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, szczególnie osób mieszkających daleko od Grunwaldu, opowiadamy historię bitwy, pokazując piękne okolice mazurskiej ziemi, w których doszło do tego wiekopomnego starcia.

Do opowieści o bitwie zaprosiłem Jarka Maleckiego, kierownika działu archeologiczno-historycznego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Mam nadzieję, że ta opowieść odświeży, przypomni lub zainspiruje Was do osobistego odkrycia Grunwaldu i jego okolic.

Ks. Przemek "Kawa" Kawecki