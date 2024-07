Offocus - Poza Ostrością

Micia - Mirosław Bojenko

Fotografia towarzyszy mi od najmłodszych lat. Zaczęło się od pasji mojego ojca, który uwieczniał na kliszy powojenną Warszawę. Do dzisiaj pamiętam jego zdjęcie zburzonej kolumny Zygmunta. Potem do swojej ciemni zaprosił mnie pan Zygmunt Buda, sąsiad z bloku na warszawskim Mokotowie, który fotografią parał się zawodowo. W latach 60. wprowadził mnie w warsztat tworzenia czarno-białych zdjęć. Moim pierwszym aparatem była Zorka, a zdjęcia, które robiłem nią jeszcze w podstawówce - mam do dziś.

Przyjeżdżając na Warmię w 1992 roku roku planowałem zbudowanie studia fotograficznego. Oczarowanie tutejszą dziką przyrodą zmieniło moje plany. W swoim siedlisku wśród pól i lasów stworzyłem Galerię „Obora”, w której gościłem artystów z różnych stron Polski. W międzyczasie, przez wiele lat codziennie uwieczniałem na kliszy warmińskie niebo i krajobrazy, łącznie z tutejszymi kapliczkami. Powstał m.in. cykl fotografii "Droga do Mici" inspirowany polną droga do mojego siedliska w Głotowie oraz album "Warmińskie kapliczki". Z biegiem czasu, kiedy nasyciłem się tymi tematami, skupiłem się na magicznym mikro świecie kwiatów w moim ogrodzie. Powstał cykl zdjęć pt. „Offocus”, który przedstawiam na tej wystawie.

Mimo powrotu do miasta kilka lat temu, nałóg fotografowania zwykłych-niezwykłych zjawisk przyrody pozostał. Widząc z samochodu pole maków, nie jestem w stanie się powstrzymać. I choć dzisiaj robię zdjęcia wyłącznie telefonem, mam z nich taką samą chłopięcą frajdę, jak kilka dekad temu...