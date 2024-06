Wypadek na leśnej drodze, jedna osoba trafiła do szpitala

Nidziccy policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego w pobliżu miejscowości Wały. Tam, na leśnej drodze, 68-letni motocyklista zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z 23-latką kierującą samochodem osobowym. Mężczyzna na skutek doznanych obrażeń został przetransportowany do szpitala. W trakcie czynności policjanci ustalili, że kierujący jednośladem był nietrzeźwy - w jego organizmie krążyło 0,25 promila alkoholu.

We wtorek (4 czerwca) około godz. 9:00 dyżurny nidzickiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie dotyczące zderzenia pojazdów na drodze leśnej między Wałami a Ulesiem.

Ze wstępnych ustaleń policjantów zadysponowanych do do obsługi zdarzenia wynika, że na drodze leśnej koło miejscowości Wały, 68-latek kierujący motocyklem marki Yamaha zjechał na przeciwległy pas ruchu, po czym uderzył w jadący w przeciwnym kierunku samochód osobowy marki Citroen, którym kierowała 23-letnia kobieta. Oboje kierujących to mieszkańcy gminy Janowo.

Kobieta nie wymagała pomocy medycznej, natomiast mężczyzna na skutek doznanych obrażeń został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Działdowie.

W trakcie czynności na miejscu zdarzenia policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierujących. Przeprowadzone badanie wykazało 0,25 promila alkoholu w organizmie kierującego jednośladem. Na miejsce wypadku zadysponowano grupę dochodzniowo-śledczą wraz z technikiem kryminalistyki. Teraz funkcjonariusze będą wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

KPP, red.