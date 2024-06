Poznaj polskiego autora: "Czerwony Pamiętnik" Eweliny Klimko

Życie to nieprzewidywalna podróż, pełna niespodziewanych zwrotów i zaskakujących momentów. Ta nieprzewidywalność to jego największa tajemnica i piękno. To przypomnienie, że warto być otwartym na zmiany i gotowym na przyjęcie tego, co los ma nam do zaoferowania...

Emilia to młoda kobieta, która daje nowe życie starym przedmiotom. Po śmierci babci dziewczyna dziedziczy piękną biblioteczkę. Chcąc przywrócić jej dawny blask, odkrywa ukryte w niej zapiski Michaliny Lobsdorf vel Jarzębiny.

Emilia wyrusza na długo wyczekiwane wakacje, gdzie niespodziewanie spotyka Szymona - jednego ze swoich współpracowników. Razem udają się na aukcję wyjątkowych dzieł sztuki organizowaną przez pewnego ekscentrycznego milionera. W wolnych chwilach dziewczyna zagłębia się w starych notatkach babci nie spodziewając się, że to, co znajdzie, może spleść przeszłość, z teraźniejszością w sposób, w którego nigdy by się nie spodziewała...

Debiutancka powieść Eweliny Klimko "Czerwony Pamiętnik" to wciągająca i poruszająca opowieść, która niejednokrotnie zaskoczy czytelnika i zaskarbi sobie miejsce w jego sercu - jestem tego pewna. To historia o miłości, która na zawsze pozostaje w sercu i o tajemnicach, które każdy z nas może nosić w imię wyższych celów. Autorka świetnie operuje emocjami, a stworzony przez nią świat urzeka klimatem. Fabuła jest interesująca, a bohaterowie barwni, to wszystko sprawia, że książka na długo pozostanie w pamięci czytelnika. Ja pokochałam Michalinę, cóż za inspirująca kobieta.

Ewelina Klimko, mimo iż "Czerwony Pamiętnik" to jej debiutanckie dzieło udowodniła, że potrafi pisać z głębią i wrażliwością jednocześnie skłaniając do refleksji nad życiem i historią oraz dając lekcję tego, że warto czasami zachować ostrożność w relacjach międzyludzkich, ale nie powinniśmy rezygnować z zaufania do ludzi.

Piękna historia, za którą z serca dziękuję, a wam polecam przekonać się czy Jarzębina spotka się z Piórem przy studni.



Sylwia Białowąs



Trwa nasz cykl #poznajpolskiegoautora, w którym promujemy polską literaturę. Autorką recenzji jest Sylwia Białowąs, która na Instagramie prowadzi profil @ksiazka_do_towarzystwa