Wsiadł do obcego samochodu i odjechał – został szybko zatrzymany

Dzięki współpracy nidzickich i szczycieńskich policjantów sprawca kradzieży samochodu osobowego został szybko zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Nietrzeźwy 27-latek wsiadł do pojazdu, który właściciel zostawił przed sklepem w Muszakach i odjechał w kierunku Jedwabna. Za kradzież kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.