Trwają Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Nidzicy [GALERIA]

25 maja w Nidzicy odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Nidzicy. To dobry czas na docenienie strażaków za ich codziennie poświęcenie i pracę na rzecz bezpieczeństwa nas wszystkich.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika w Nidzicy. Następnie przemarsz udał z kościoła na Plac Wolności, gdzie rozpoczął się uroczysty apel związany z wręczeniem odznaczeń, wyróżnień i awansów.

Po złożeniu meldunku o rozpoczęciu uroczystości i powitaniu pododdziałów, nastąpiło podniesienie flagi państwowej oraz odegranie hymnu państwowego.

Przybyłych gości powitał st. bryg. Jarosław Skalski, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, po czym podziękował strażakom za ich codzienną służbę.

Następnie nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń, awansów i wyróżnień.

Krzyżem Świętego Floriana został odznaczony

dh Henryk Obrębski - OSP w Janowie.

Odznaki św. Floriana „za zasługi dla społeczności lokalnej” otrzymali:

dh Cezary Gołębiewski – OSP Jagarzewo

dh Szczepan Długiński – OSP Szkotowo

Nadane zostały również wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerskim, aspiranckim, podoficerskim oraz szeregowych.

Stopień kapitana otrzymał:

mł. kpt. Michał Dwórznik (pododdział PSP),

Stopień starszego ogniomistrza otrzymali:

ogn. Rafał Leśnikowski (pododdział PSP),

ogn. Marcin Łęgowski (pododdział PSP),

Stopień ogniomistrza otrzymał:

mł. ogn. Tomasz Wdowiak (podział bojowy),

Stopień starszego strażaka otrzymali:

str. Piotr Langowski (pododdział PSP),

str. Mariusz Szymański (pododdział PSP),

str. Mateusz Stasiak (pododdział PSP).

Stopień aspiranta otrzymali:

mł. asp. Krzysztof Lewikowski (dowódca pocztu flagowego),

mł. asp. Damian Kutryb (dowódca pocztu sztandarowego),

Stopień sekcyjnego otrzymał:

st. str. Damian Kwiecień (asystujący w poczcie sztandarowym)

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków służbowych, za wkład i poświęcenie w ochronę życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz zaangażowanie w realizację wszelkich zadań ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa st. bryg. Jarosław Skalski - p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy mianował na wyższe stanowiska służbowe z dniem 1 maja 2024 r. strażaków KP PSP w Nidzicy.

Akty mianowania otrzymali:

mł. ogn. Kamil Słomkowski na stanowisko starszy ratownik,

mł. ogn. Tomasz Wdowiak na stanowisko starszy ratownik-kierowca,

mł. ogn. Wojciech Chmielewski na stanowisko starszy ratownik-kierowca.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP przyznał nagrody pieniężne z okazji Dnia Strażaka.

Nagrodę Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP otrzymali:

st. bryg. Jarosław Skalski,

st. bryg. Szymon Kokot,

kpt. Mariusz Szempliński.

Komendant Powiatowy PSP w Nidzicy z okazji Dnia Strażaka przyznał wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym nagrody pieniężne za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP nadane zostały Złote, Srebrne, Brązowe Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa

Złotymi Medalami Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

dh Stanisław Piórkowski s. Romualda OSP Januszkowo,

dh Zbigniew Świecik s. Wincentego OSP Krokowo

Srebrnymi Medalami Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

dh Grzegorz Bandurski s. Romana OSP Łyna,

dh Marcin Domański s. Jerzego OSP Napiwoda,

dh Sławomir Piórkowski s. Romualda OSP Januszkowo.

Brązowymi Medalami Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

dh Jakub Czaplicki s. Wiesława OSP Januszkowo,

dh Bartłomiej Rybacki s. Adama OSP Szczepkowo Borowe,

Jarosław Smoliński s. Zenona OSP Jagarzewo,

Tomasz Szulczak s. Jerzego OSP Janowiec Kościelny,

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP odznaką „Strażak Wzorowy” wyróżnieni zostali:

Przemysław Bandurski s. Romana OSP Łyna,

Mariusz Fijałkowski s. Waldemara OSP Jagarzewo,

Kamil Gołębiewski s. Cezarego OSP Jagarzewo,

Łukasz Kalinowski s. Jana OSP Szczepkowo Borowe,

Damian Królicki s. Szymona OSP Krokowo,

Arkadiusz Rochoń s. Wiesława OSP Łyna.



13 maja podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka wręczone zostały następujące odznaczenia:

Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczony został

st. ogn. Grzegorz Jastrzębowski

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został

mł. ogn. Daniel Pisarski

— Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym, awansowanym oraz wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów w ciężkiej i odpowiedzialnej służbie — mówił asp. sztab. Andrzej Osowski - prowadzący uroczystość.

Życzenia strażakom złożyli: wicewojewoda Mateusz Szauer, wicemarszałek Sylwia Jaskulska, zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mariusz Gęsicki oraz starosta nidzicki Paweł Przybyłek.

Po zakończeniu uroczystego apelu zebrani udali się na strażacki piknik sportowy nad Jeziorko Miejskie w Nidzicy.



Strażacki piknik rodzinny z atrakcjami sportowymi i nagrodami skierowany jest zarówno do strażaków, jak i mieszkańców powiatu. To czas na wspólną zabawę oraz bezpośredni kontakt i rywalizację ze strażakami. Konkursy indywidualne i drużynowe potrwają do około godziny 15:00.

Przewidujemy następujące konkurencje sprawnościowe:

1. Wspinanie na linie (wejście po linie na czas wraz z asekuracją).

2. Skok przez ścianę (konkurencja sprawnościowa wymagająca pokonania ściany bez dodatkowej pomocy).

3. Rzut do celu na wodzie (trafiane rzutką ratowniczą do celu w wodzie).

4. Bieg po kopercie strażackiej (omijanie 5 tyczek ustawionych w tzw. kopercie z na czas).

5. Wyścig na desce lodowej (rolowanie na desce).

6. Poszukiwanie poszkodowanych (zabawa w ciepło-zimno).

7. Strażackie ubieranie (zakładanie ubrań strażackich na czas).

Przewidujemy również inne atrakcje.

Gorąco zachęcamy mieszkańców Nidzicy oraz powiatu do dołączenia do naszych uroczystości oraz pikniku.