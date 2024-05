Poznaj polskiego autora: "Willa przy Perłowej" Pauliny Molickiej

Od dzieciństwa, przez dorosłość, aż po starość, towarzyszą nam różni ludzie, którzy kształtują nasze doświadczenia, uczą nas wartości. Rodzina daje nam poczucie przynależności i miłości, a przyjaciele dzielą z nami radości i troski. Zdarza się też tak, że najbliżsi nas zawodzą, czujemy się zranieni i mamy ochotę uciec...

Michalina przyjeżdża do małego miasteczka, w którym mieszka jej wujek. W ręku trzyma czerwoną walizkę, do której wyjeżdżając zapakowała "żal, rozgoryczenie, poczucie samotności, może zalążek nienawiści". Na swojej drodze spotyka różnych ludzi. Jedni podają koło ratunkowe, inni go potrzebują, a jeszcze inni chcą je odrzucić. Dlaczego Michalina uciekła od najbliższych? Czy do jej walizki uda się spakować pozytywne emocje? Co wspólnego mają z tym mieszkańcy Willi przy Perłowej? Wierzcie mi, chcecie przeczytać.

"Willa przy Perłowej" Pauliny Molickiej to poruszająca, rozgrzewająca serca historia, która sprawia, że czytelnik ma ochotę schować się między stronami, niczym w najcieplejszym kocyku. Autorka podarowała nam niezwykłą opowieść opowiedzianą z wrażliwością i wyczuciem. Pozwoliła poznać bohaterów, którzy skradną niejedno czytelnicze serce. Są wyraziści, autentyczni i każdy z nim ma swoją własną historię, co sprawia, że łatwo się z nimi utożsamić. Do ostatnich stron kibicowałam Michalinie, pani Irence i Grażynie. Nie mogę nie wspomnieć o Krystynie, która zawsze z sercem na dłoni służy dobrą radą. Zawsze powtarzam, że uwielbiam starszych bohaterów i dziękuję autorce za te słowa: ,,starsi to najlepsi nauczyciele życia. Mają za sobą historie, o których nie przeczyta się w podręcznikach, a powinno. Widzieli i przeżyli niejedno. Obyśmy jak najdłużej mogli czerpać z ich doświadczenia, siły i pokory jednocześnie".

"Willa przy Perłowej" to historia o odnajdywaniu się w nowym: przyjaźni, miłości, zaufaniu, istocie małżeństwa i o tym, jak los potrafi niespodziewanie zmienić nasze życie. Paulina Molicka zgrabnie żongluje wieloma wątkami od trudności finansowych po relacje międzyludzkie, przypominając jak ważne w życiu są rozmowa, wyjaśnianie niedomówień i otwartość na drugiego człowieka.

"Mało kto w dzisiejszych czasach potrafi tylko dawać i nie oczekiwać nic w zamian. Mało kto potrafił tylko być".

"Willa przy Perłowej" to lektura, która pobudza do refleksji nad wartościami miłości, przyjaźni, rodziny. Przeczytałam z uśmiechem na twarzy, ale i łezką w oku, czerpiąc z niej czytelniczą przyjemność.

Autorka po raz kolejny zauroczyła mnie swoim piórem. Dziękuję i czekam na kolejne historie!

Sylwia Białowąs



