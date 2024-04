Ul. Traugutta w Nidzicy: kierowca zjechał z drogi i uderzył w drzewo

Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, policja i zespół ratownictwa medycznego.

— Na miejscu okazało się, że kierowca samochodu osobowego, z nieznanych przyczyn, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali jedną osobę znajdującą się poza pojazdem i jedną w środku samochodu. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia — mówił asp. sztab. Andrzej Osowski - oficer prasowy KP PSP w Nidzicy.

— Na ul. Traugutta doszło do kolizji, kierowca nagle zjechał w prawo, jadąc w kierunku ul. 1-go Maja i uderzył w znak a następnie w drzewo. Do zdarzenia doszło prawdopodobnie w wyniku zasłabnięcia 60-letniego kierowcy. Pojazdem podróżowały dwie osoby, które nie odniosły obrażeń. Kierowca został zabrany do szpitala w Działdowie na obserwacje — poinformował asp. Paweł Kiejziewicz z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.