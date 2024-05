Wiosenne grillowanie w lżejszym wydaniu

Dodatkowo, kiełbasy są produktem wędzonym i zawierają duże ilości soli. Dlatego mając możliwość lepiej wybrać inne rodzaje mięs lub produktów na grilla.

Pamiętajmy, że nawet bez tradycyjnej karkówki i kiełbasy posiłek z grilla może być pyszny. Istnieje ogromny wybór różnych produktów, które można przygotować w łatwy i smaczny sposób. Warto grillowane mięsa połączyć z sałatkami lub/i grillowanymi warzywami.

Grillowane skrzydełka w marynacie jogurtowej

Składniki (na 2 porcje):

-skrzydełka z kurczaka 6szt.

-jogurt naturalny 75g

-musztarda 25g

-ulubione przyprawy (polecam pieprz ziołowy, czosnek granulowany, paprykę wędzoną, cebulę suszoną)

Sposób przygotowania:

Jogurt, musztardę i przyprawy połączyć ze sobą i dokładnie wymieszać. Mięso zamarynować (najlepiej dzień przed grillem) i grillować do miękkości i zarumienienia.

Pierś indyka marynowana w cytrynach

Składniki (na 4 porcje):

-pierś indyka 500g

-cytryny 2szt.

-miód 25g

-oliwa 20ml

-ulubione przyprawy (polecam pieprz świeżo mielony, paprykę ostrą, kurkumę)

Mięso pokroić na kształt kotletów, ułożyć w pojemniku i dodawać kolejno: miód, oliwę, przyprawy i cząstki cytryny. Marynować kilka godzin (a najlepiej dobę). Mięso grillować do miękkości i zarumienienia.

Dorsz ziołowy

Składniki (na 2 porcje):

-dorsz, filet 300g

-oliwa 20ml

-natka pietruszki, 2 gałązki,

-tymianek, rozmaryn, pieprz biały

Sposób przygotowania:

Rybę zamarynować w oliwie i przyprawach, udekorować natką pietruszki i schować do lodówki na kilka godzin (najlepiej zamarynować dzień wcześniej). Rybę piec na tacce do pieczenia ok. 15 minut, aż będzie miękka.

Miodowe tofu

Składniki (na 2 porcje):

-tofu naturalne op.

-miód pszczeli 30g

-sezam 10g

-oliwa 10ml

-ulubione przyprawy (polecam paprykę wędzoną, cebulę suszoną, pieprz czosnkowy)

Sposób przygotowania:

Tofu pokroić w plastry grubości ok. 0,5cm. Miód połączyć z oliwą, przyprawami i sezamem. Marynatą posmarować tofu, grillować do zarumienienia.

Sezonowa sałatka grillowa

Składniki (na 4 porcje):

-szparagi zielone 250g

-rzodkiewka pęczek

-ogórek gruntowy szt.

-pomidory cherry 200g

-koperek ¼ pęczka

-oliwa 30ml

-ulubione przyprawy (polecam sól ziołową, paprykę słodką, pieprz świeżo mielony)

Oderwać zdrętwiałą końcówkę szparagów, a następnie pokroić je na kawałki ok 1,5cm i ugotować we wrzątku do miękkości. Rzodkiewki i ogórka pokroić w plasterki, a pomidorki przekroić na pół. Koperek posiekać. Składniki połączyć ze sobą, doprawić do smaku i skropić oliwą.

Uwaga: do sałatki można dodać mozzarellę lub ser feta.

Grill może posłużyć nam za smaczny i odżywczy posiłek. By czuć satysfakcję z przyrządzanych potraw nie ma konieczności bazowania tylko na „tradycyjnych” pokarmach. Warto o tym przekonać się samemu, przygotowując powyższe przepisy.

Aleksandra Kobylańska

Aleksandra Kobylańska – dietetyk, psychodietetyk, pasjonatka nauki prawidłowego odżywiania. Twórczyni konta instagramwego @aleksandrakobylanska, na którym dzieli się z obserwatorami pysznymi przepisami, wiedzą i doświadczeniem.