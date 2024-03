Czy wielkanocne pyszności są odpowiednie dla psa i kota?

Wielkanoc to święto, które najczęściej spędzamy w gronie najbliższych, przy wspólnym stole, celebrując wspólny czas. Mazurki, czekoladowe babeczki, ciasta, pieczone mięsa, sałatki – to tylko niektóre świąteczne pyszności, którym trudno się oprzeć. Pamiętajmy jednak, że dla czworonożnych członków naszych rodzin, ludzkie jedzenie nie jest wskazane, a wręcz może im szkodzić. Oto, na co warto zwrócić uwagę przy wielkanocnym stole, kiedy towarzyszą nam psy i koty, aby zapewnić im radosne i bezpieczne święta.

Potrawy wielkanocne – dla nas pyszne, dla zwierząt nieodpowiednie

Tradycyjnie na świątecznym stole często gości dużo mięs i tłustych potraw z dodatkami takimi jak czosnek i cebula. Oba te warzywa spożyte nawet w niewielkich ilościach przez czworonoga mogą wywołać u niego podrażnienie przewodu pokarmowego i anemię. Z kolei zbyt tłusta dieta może prowadzić do zaburzeń trawienia a nawet zapalenia trzustki. Nie należy też karmić zwierząt domowych kośćmi. Mogą one stać się przyczyną uszkodzeń w jamie ustnej (np. zębów czy dziąseł), a także prowadzić do niedrożności jelit.

Wielkanocne wypieki i czekoladowe jajeczka trzymajmy także z dala od naszych czworonożnych przyjaciół. Mogą one zawierać np. rodzynki, kakao, czekoladę, orzechy makadamia, czy słodzik ksylitol. Wszystkie te produkty są nieodpowiednie dla naszych zwierząt i mogą im poważnie zaszkodzić.

– Zwierzęta domowe mają zupełnie inne potrzeby żywieniowe niż człowiek. Bardzo istotne jest, aby mieć świadomość, że niektóre produkty z diety ludzi mogą być szkodliwe, a nawet toksyczne dla naszych czworonożnych pupili np. czekolada zawiera toksyczną dla zwierząt teobrominę, która może być przyczyną wymiotów, biegunki, a nawet niewydolności nerek - mówi Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii i ekspertka naukowa ds. żywienia zwierząt w Mars Polska.

Chcąc odwdzięczyć się za całe dobro, które zwierzęta wnoszą do naszego życia, podarujmy ulubieńcom bezpieczne i pyszne smakołyki opracowane specjalnie dla nich. Takie produkty nie tylko są bezpieczną alternatywą dla wielkanocnych słodkości, ale jednocześnie mogą też wspierać zdrowie zwierząt – jak przekąski dentystyczne, dbające o higienę zębów i dziąseł czworonogów, oraz zaspokajać ich naturalne potrzeby behawioralne np. żucia i gryzienia u psów czy instynkt łowiecki u kotów. Przysmaki są też doskonałym wsparciem w procesie nauki czworonoga i budowaniu oraz wzmacnianiu więzi z opiekunem.

Jak umilić święta naszemu czworonogowi w bezpieczny sposób?

Kochający opiekun troszczy się o to, co trafia każdego dnia do miski pupila. Aby święta były radosnym czasem dla wszystkich domowników, także tych czworonożnych, warto przestrzega regularnej, kompletnej i zbilansowanej diety swojego ulubieńca. Wybierając zdrowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb w tym gatunku, wieku i stylu życia jedzenie dla czworonoga, dbamy o jego zdrowie, szczęście i dobre samopoczucie.

Kompletne i zbilansowane jedzenie, zarówno suche jak i mokre zaspokaja wszystkie potrzeby żywieniowe psów i kotów. Zasiadając do świątecznego stołu zadbajmy o to, aby nasi czworonożni przyjaciele otrzymywali tylko odpowiedni dla nich pokarm. Chcąc sprawić zwierzęciu radość pamiętajmy też o wspólnej zabawie, pieszczotach i nagradzaniu czworonogów przysmakami opracowanymi specjalnie dla nich.

Justyna Kamińska/mat. prasowe