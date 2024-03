25 lat Powiatu Nidzickiego. Uroczysta gala w Nidzicy

15 marca to historyczny dzień dla powiatu nidzickiego a uroczysta gala z okazji 25-lecia powiatu z pewnością na długo zapisze się na kartach historii. Organizatorzy zadbali nawet o najdrobniejszy szczegół. Był to także doskonały moment, żeby podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju powiatu.