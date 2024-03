Musimy pamiętać o wolności. Ślubowanie uczniów przygotowania wojskowego w Nidzicy

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Nidzicy.

Następnie kadeci złożyli ślubowanie na placu przed kościołem.

— Dzisiejszy dzień to wasze święto. Za chwilę złożycie ślubowanie na sztandarreprezentujący wartości takie jak Bóg, honor, ojczyzna. Od poważnego potraktowania tej przysięgi zależeć będzie wasza przyszłość i przyszłość naszej ojczyzny — mówił Jacek Skwarski, dyrektor ZDZ w Nidzicy.

Następnie głos zabrał Marcin Paliński - starosta nidzicki.

— Nadanie sztandaru to wyjątkowe wydarzenie. Sztandar to odpowiedzialność, odwaga, ale też wolność. I o tej wolności musimy pamiętać. Mam nadzieję, że nigdy nie poznamy życia w niewoli. I tego nam wszystkim życzę — mówił Marcin Paliński.

W uroczystości uczestniczył także ppłk Adam Basak - szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie.

— Nadanie sztandaru i ślubowanie to wielkie wydarzenie. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Olsztynie ma w swojej jurysdykcji 4 powiaty: nidzicki, szczycieński, olsztyński i miasto Olsztyn na prawach powiatu. W tych 4 powiatach jest 5 oddziałów przygotowania wojskowego, w tym 4 z powiatu nidzickiego. Klasy wojskowe to taki przedpokój do służby wojskowej — mówił ppłk Adam Basak - szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie.

Po części oficjalnej przybyli goście zostali zaproszeni na żołnierski poczęstunek.