Mój wymarzony Dzień Kobiet

Jaka jest współczesna kobieta, co pomaga zachować kobiecość w codzienności i jak mógłby wyglądać wymarzony Dzień Kobiet? Zapytaliśmy o to mieszkanki powiatu nidzickiego. Odpowiedzi były zaskakujące!

Karolina Maczulska - właścicielka Karla Secret w Nidzicy, miłośniczka podróży, szczęśliwa żona i mama



fot. Jakub Chmielewski

Jaka jest współczesna kobieta?

W dzisiejszych czasach każda z nas jest superwoman. Łączymy życie zawodowe z prywatnym. Jesteśmy matkami, żonami, mimo to coraz więcej z nas potrafi w tym wszystkim pamiętać również o sobie. Możemy być dumne z wielu rzeczy. Potrafimy się wspierać, doceniać, komplementować, ale też przy tym pracować ciężko nad sobą. Lubię być kobietą i lubię kobiety które mnie otaczają. Moje ulubione przysłowie to: ,,Bądź taką kobietą, która poprawi koronę innej kobiecie, nie mówiąc światu, że się osunęła.” Jest w nim siła i bezinteresowność. I myślę że właśnie taka powinna być współczesna kobieta.

Kobiecość w codzienności - co pomaga ją zachować?

Kobiecość można wyrażać na wiele sposobów, najważniejsze, aby czuć się z tym wszystkim dobrze i w zgodzie ze sobą. Myślę, że najbardziej pomoże nam polubienie samej siebie i zaakceptowanie swoich wad i zalet. Pamiętajmy o chwili dla siebie każdego dnia, ciepła kawa, dobra książka, rutynowa wieczorna pielęgnacja. Nie bójmy się prosić o pomoc i wygospodarujmy czas dla siebie a będziemy się czuć dobrze i kobieco każdego dnia.

Jak mógłby wyglądać wymarzony Dzień Kobiet?

Moje serce podróżnika krzyczy... na Malediwach! A tak na poważnie myślę, że fajnie byłoby spędzić ten dzień w gronie innych kobiet, z dala od domu i obowiązków. Wymienić się doświadczeniami, wspólnie pośmiać, pomarudzić. Zjeść dobrą kolację, wypić dobre wino i cieszyć się z małych rzeczy.



Małgorzata Remba-Kardasińska - szczęśliwa żona i matka, przedsiębiorca, przewodnicząca KGW "Przyjaciele Zimnej Wody"



fot. archiwum prywatne

Jaka jest współczesna kobieta?

Współczesna kobieta jest bardzo ambitna i samodzielna, realizuje swoje marzenia zawodowe i rodzinne. Współczesne kobiety mają mnóstwo zainteresowań i nie boją się wyzwań.

Kobiecość w codzienności - co pomaga ją zachować?

Dbanie o siebie to podstawa, mam na myśli nie tylko wygląd zewnętrzny, ale również utrzymanie zdrowego stylu życia. Każda chwila, którą poświęcimy dla siebie daje nam radość i szczęście co sprawia, że uśmiechamy się do życia.

Jak mógłby wyglądać wymarzony Dzień Kobiet?

To zależy od tego czego kobieta oczekuje, każda z nas jest inna, ma inne zainteresowania i marzenia. Zapewniam, że nie oczekujemy goździka i rajstop.



Elżbieta Żebrowska - radna Rady Gminy Janowiec Kościelny



fot. archiwum prywatne

Jaka jest współczesna kobieta?

Rola kobiety bardzo zmieniła się na przestrzeni lat, dlatego współczesna kobieta jest niezależna, ambitna i konsekwentna w tym co robi. Dąży do samorealizacji poprzez wytyczone przez siebie cele. Znakomicie wywiązuje się z niektórych ról męskich, przeszkodą nie jest zmiana koła w samochodzie czy naprawienie kranu. To nie przeszkadza nam w byciu atrakcyjną, wrażliwą i subtelną kobietą.

Kobiecość w codzienności - co pomaga ją zachować?

Akceptacja samej siebie i poczucia dobra w tym co robimy. Stąpanie po ziemi i odnalezienie się w ówczesnym świecie. Być empatyczną i wrażliwą na krzywdę innego człowieka. Móc spojrzeć w lustro i stwierdzić, że zrobiło się wszystko, żeby żyć w zgodzie ze sobą. Pewność siebie i niezależność - to daje poczucie bezpieczeństwa.

Jak mógłby wyglądać wymarzony Dzień Kobiet?

Dzień kobiet to idealny czas na realizację szalonych pomysłów. W każdej z nas drzemie uśpiony potencjał na zrealizowanie swoich marzeń. Dla mnie byłby to lot balonem - nowe doświadczenie, przełamanie barier lęku wysokości.



Barbara Kucharska - szczęśliwa kobieta, żona, matka dwójki wspaniałych synów, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy

Jaka jest współczesna kobieta?

Współczesna kobieta to kobieta ambitna, zadbana - nie tylko zewnętrznie, ale także duchowo, pracowita, nastawiona na rozwój. Niebojąca się wyzwań, niebojąca się wyrażać swojego zdania, mówiąca głośno o swoich potrzebach.

Kobiecość w codzienności - co pomaga ją zachować?

Uważam, że kobiecość przede wszystkim odkrywamy w sobie. Oprócz wyglądu zewnętrznego, który jest bardzo ważny i istotny, przede wszystkim cechy charakteru, czyli to jakie jesteśmy: wrażliwe, empatyczne.

Jak mógłby wyglądać wymarzony Dzień Kobiet?

Spontaniczny wyjazd z rodziną lub przyjaciółmi w piękne miejsce. Dzień bez pośpiechu, problemów, obowiązków zmartwień i telefonu, ze wspaniałym nastrojem i uśmiechem na twarzy.



Anna Szypulska - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy



fot. archiwum prywatne

Jaka jest współczesna kobieta?

Współczesna kobieta jest niezależna. Nie boi się wyzwań i jest pewna siebie, swojej kobiecości i zna swoją wartość. To jednocześnie siła napędowa swojej rodziny - daje poczucie bezpieczeństwa i ciepło.

Co pomaga zachować kobiecość w codzienności?

W zachowaniu kobiecości w życiu codziennym pomaga radość z najdrobniejszych rzeczy. Codzienna „chwila dla siebie”, poranne i wieczorne rytuały. Obdarowywanie siebie samej dobrym słowem, pamiętanie o tym jak ważna jestem.

Jak mógłby wyglądać wymarzony Dzień Kobiet?

Dla każdej kobiety mógłby wyglądać inaczej. Najważniejsze, żeby nas cieszył i sprawiał radość. Kobiety codziennie powinny czuć się wyjątkowo - nie tylko w Dzień Kobiet!