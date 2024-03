Poznaj polskiego autora ,,Za zasłoną milczenia" Żanety Pawlik

Codziennie stajemy przed możliwością wyboru. Podejmowanie decyzji to nieodłączny element naszego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Niektóre z decyzji są proste, a konsekwencje innych mogą mieć wpływ nie tylko na nas samych, lecz także na osoby z naszego otoczenia. Jednak należy pamiętać, że dobre decyzje są wynikiem naszych doświadczeń, a te zdobywamy także poprzez błędy.

"Nie mogłam cofnąć czasu, ale dano mi szansę, by zacząć od nową".

Klara dziesięć lat wcześniej podjęła decyzję o wstąpieniu do zakonu anastazjanek. Dzisiaj jest niespełna trzydziestoletnią kobietą, w której obudziły się wątpliwości, a impulsem do opuszczenia zakonu staje się tragiczna śmierć brata. Pewnego dnia, chcąc oczyścić głowę z myśli, wybiera się nad morze, a tam spotyka…

Dorota, kobieta, która w życiu ma niemal zawsze "pod górkę", stara się o zwolnienie warunkowe z zakładu karnego, po tym jak została skazana za zabójstwo męża.

Co wspólnego mają ze sobą zakonnica i więźniarka? Jak to jest utknąć między dwoma różnymi światami? I czy faktycznie największym darem może być wolność?

Żaneta Pawlik ma na literackim koncie cztery powieści. Z każdym kolejnym tytułem dostrzegam progres w jej pisarskim warsztacie. To autorka, która stawia sobie wysoko poprzeczkę i w mojej opinii do niej doskakuje. Powieścią "Za zasłoną milczenia" udowadnia, że stale się rozwija i jeszcze niejednokrotnie zaskoczy nas nietuzinkowym pomysłem.

"Ciężar wspomnień przeplatał chwile z najmroczniejszymi obrazami".

"Za zasłoną milczenia" to niezwykła, wielowymiarowa powieść, która zachwyci czytelników, ceniących emocje i dobrze skonstruowane fabuły. To powieść, w której poznajemy różnorodność ludzkich doświadczeń, bowiem każdy bohater ma swoją historię, swoją przeszłość. Autorka kawałek po kawałku odsłania je przed nami, a my z satysfakcją łączymy elementy w całość. Z dużą dokładnością wykreowane postaci to kolejna cecha tej powieści. A jeśli jesteśmy przy bohaterach to choć chciałabym na chwilę wejść w "buty" Klary to jestem jednak #teamDorota.

Różne oblicza miłości, wolność, która może być więzieniem, strata, tęsknota, trudne wybory i ich konsekwencje, odkupienie, drugie szanse i w końcu wsparcie, rodząca się przyjaźń i poszukiwanie swojej życiowej drogi to tylko część tego, co przygotowała dla nas autorka. Pawlik po raz kolejny dotyka naszych serc i wnika do umysłów. Poruszając trudne tematy (również te tabu) skłania do refleksji nad słusznością własnych życiowych decyzji i sprawia, że losy bohaterów pozostają na długo w naszej pamięci.

Sylwia Białowąs



Trwa nasz cykl #poznajpolskiegoautora, w którym promujemy polską literaturę. Autorką recenzji jest Sylwia Białowąs, która na Instagramie prowadzi profil @ksiazka_do_towarzystwa