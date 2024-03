Kompletnie pijana matka szła przez Nidzicę z 6-letnią córką

Nidziccy policjanci interweniowali wobec 47-latki, która pod wpływem alkoholu opiekowała się swoją 6-letnią córką. Kompletnie pijana kobieta, ledwo trzymając się na nogach, szła z dzieckiem przez miasto. Policjanci przekazali dziewczynkę ojcu, który niezwłocznie przyjechał po nią do komendy, a sporządzona przez funkcjonariuszy dokumentacja trafi do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

W sobotę (2 marca) około godz. 18:30 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy otrzymał informację, że w okolicy jeziorka miejskiego w Nidzicy idziekompletnie pijana kobieta wraz z małym dzieckiem.

Policjanci natychmiast podjęli interwencję i na ul. Słowackiego zauważyli kobietę, która z trudnością utrzymywała równowagę. Wraz z nią była kilkuletnia dziewczynka. Przeprowadzone badanie na stan trzeźwości wykazało 3,4 promila alkoholu w organizmie 47-letniej mieszkanki Działdowa. Kobieta oświadczyła, że wraca od swojej siostry, z którą spożywała alkohol. Dodała, że doszło między nimi do kłótni i idzie na dworzec, a obecne z nią dziecko to jej 6-letnia córka.

Policjanci przewieźli kobietę z dzieckiem do komendy i telefonicznie skontaktowali się z ojcem dziewczynki, który niezwłocznie przyjechał do jednostki i przejął opiekę nad 6-latką. Sporządzona przez policjantów dokumentacja z przeprowadzonej interwencji, trafi do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który zajmie się tą sprawą.

kpp, red.