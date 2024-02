Dietetyczka radzi. Oszczędne zakupy spożywcze

Przede wszystkim bardzo ważne jest to, że nasze społeczeństwo nie chce przepłacać za żywność ani jej marnować. Wiele produktów da się wykorzystać w stylu zero waste, czyli zużyć do końca. Przemyślane zakupy zaczynają się od przejrzenia zawartości swojej lodówki i szafek, przygotowania menu na najbliższe dni i stworzenia listy zakupów. Idąc już na same zakupy powinniśmy wybrać się po posiłku, by nie kupować oczami. Im większy odczuwamy głód tym nasza podatność na różne, często niepotrzebne nam produkty wzrasta.

Lista zakupów:

Powinna być ona przemyślana i dostosowana do tego, co mamy już w domu. Jeżeli zalega nam w lodówce miks sałat, to nie kupujemy następnego opakowania, bo któryś z nich z pewnością wyląduje w koszu na śmieci, a co za tym idzie – wyrzucimy pieniądze. Pamiętajmy, że jeżeli jakiś produkt nam się skończy to zawsze możemy go dokupić, a więc kupowanie na zapas czegoś, co jest w każdym sklepie i ma ograniczony termin ważności nie ma najmniejszego sensu. Gdy mamy przygotowaną już listę zakupów to powinniśmy się jej trzymać, bo pamiętajmy, że jest ona przemyślana, przygotowana na spokojnie w domu, po przejrzeniu zawartości naszej domowej spiżarki. Trzymając się tego, co mamy kupić wydajemy znacznie mniej pieniędzy, niż jakbyśmy kupowali w ciemno bez pewności co jest w domu, a czego nam brakuje.

Wybieranie sprawdzonych produktów:

Tutaj musimy pamiętać, że nie zawsze droższe oznacza lepsze. Kupujmy te produkty, które się nam sprawdzają, które są smaczne, mają odpowiadającą nam konsystencje i odpowiednią wielkość opakowania. Często tak się zdarza, że większe opakowania są tańsze, więc wybieramy właśnie je, ale nierzadko nie zużywamy ich do końca, a więc część tego opakowania się marnuje. Warto to przeanalizować i być może postawić na te mniejsze opakowania, które wychodzą drożej, ale, dzięki temu unikniemy wyrzucania pieniędzy do kosza. Będąc już w sklepie musimy pamiętać, że te droższe produkty ustawione są na wysokość oczu, a te tańsze, bardziej schowane zazwyczaj wcale się nie różnią ani smakiem ani jakością, niż produkty popularnych marek. Bądźmy czujni i wkładajmy do koszyka artykuły spożywcze świadomie.

Zjedzenie posiłku przed zakupami:

Jest to bardzo ważny element oszczędnych zakupów. Jeżeli czujemy głód w trakcie zakupów to automatycznie kupujemy więcej. Kierujemy się chęcią szybkiego zaspokojenia pragnienia, więc w naszym koszyku lądują szybkie przekąski – batony, chipsy, drożdżówki, które nie służą ani naszemu portfelowi ani zdrowiu. Planując zakupy spożywcze najlepiej zaplanować wcześniej obiad lub inny posiłek. Unikajmy chodzenia po sklepach z pustym żołądkiem, bo to się kończy nadmiernym zakupem różnych produktów.

Przemyślane wykorzystanie wszystkich produktów:

Większość produktów da się zużyć do samego końca. Świetnym przykładem jest tutaj rzodkiewka – można ją zjeść do kanapek, a z liści przygotować np. pesto do makaronu lub wykorzystać taką pastę jako smarowidło do kanapek. Bardzo często marnujemy warzywa, pieczywo, nabiał oraz wędliny, ponieważ kupujemy ich za dużo lub nie mamy pomysłu na dalsze wykorzystanie tych produktów, a możemy wyczarować wiele fajnych rzeczy z tych składników np.

- chleb w jajku

- tosty, zapiekanki, grzanki

- zupy typu krem, pasty warzywne, sałatki

- naleśniki, koktajle.

Róbmy świadome zakupy. Nie wyrzucajmy pieniędzy do śmietników. Dobra organizacja potrafi czynić cuda, dzięki czemu możemy oszczędzać pieniądze. Mniej wydajemy na zakupy, gdy mamy zaplanowany jadłospis na najbliższe dni, gdy wiemy jakie produkty chcemy wykorzystać, jakim produktom, z tych które mamy w domu kończy się termin ważności, dlatego ważne jest przeglądanie zawartości swoich szafek, lodówki i zamrażalnika przed udaniem się do sklepu.

Aleksandra Kobylańska

Aleksandra Kobylańska – dietetyk, psychodietetyk, pasjonatka nauki prawidłowego odżywiania. Twórczyni konta instagramwego @aleksandrakobylanska na którym dzieli się z obserwatorami pysznymi przepisami, wiedzą i doświadczeniem.