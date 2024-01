Justyna Sienkiewicz-Sawicka z Nidzicy: Pasja pomaga w codzienności

— Czasem każdy z nas potrzebuje zajęcia, dzięki któremu może oderwać się od stresu, który towarzyszy nam każdego dnia i znaleźć sposób, by odpocząć i mieć energię do działania — opowiada Justyna Sienkiewicz-Sawicka. — Jesteśmy tak przebodźcowani, że każdy z nas musi znaleźć swoją pasję, która pozwoli oderwać

się od codziennych problemów.

Nie ukończyła żadnej szkoły artystycznej, ale, jak mówi, to zupełnie nie przeszkadza w tym, by rozwijać się artystycznie. Z wykształcenia jest technikiem obsługi ruchu turystycznego, ale w zawodzie przepracowała zaledwie kilka lat. Później zdecydowała się na własną działalność gospodarczą, którą dziś prowadzi z mężem.

— Stwierdziłam, że muszę spróbować, bo malowanie przynosi mi satysfakcję — opowiada. — Oczywiście czasem nie maluję przez wiele dni czy nawet tygodni, ale potem z większą przyjemnością zaczynam coś tworzyć, eksperymentując z technikami. To jest bardzo rozwijające. Wtedy wyłączam się całkowicie i skupiam się tylko na tu i teraz.

Teraz też w końcu może robić coś dla siebie, bo wcześniej, kiedy dzieci były małe, tego czasu było o wiele mniej i na realizowanie pasji brakowało czasu.

— Często podkreślam, że nie mam wykształcenia plastycznego, że może coś robię nie tak, jak nakazują artystyczne wytyczne, może czasem nie stosuję się do zasad. Ale to jest moje, coś, co czuję i co lubię robić. Jak się okazuje, to wystarczy. Nie spotkałam się z negatywnymi komentarzami. Wręcz przeciwnie – ludzie mi kibicują — dodaje.

— Nie było jednak tak, że od razu zaczęłam malować. Najpierw spróbowałam malowania po numerach. Chciałam zobaczyć, czy płótno przypadnie mi do gustu. Jestem samoukiem, więc do wielu rzeczy dochodziłam samodzielnie. Czasem wspieram się filmami z YouTube, próbuję kolejnych nowych rzeczy. To moja siostra jest z wykształcenia plastyczką i do niej zwracam się, kiedy potrzebuję rady i wsparcia. Powiedziała mi kiedyś, że artysta nigdy nie jest zadowolony ze swojego dzieła (śmiech). Teraz przyznaję jej rację.

Wciąż też szuka dziedziny plastycznej dla siebie.

— Ciekawi mnie wykorzystanie na płótnie różnych struktur i to wydaje mi się ekscytujące, jednak do tego potrzebna jest przestrzeń. Jeśli rozrobi się materiał, trzeba wykorzystać go natychmiast, bo tutaj nie ma poprawek. Na razie się więc zastanawiam, ale kto wie, czy nie spróbuję, jak to działa, w najbliższej przyszłości — mówi.

— Na początku miałam wątpliwości, czy wychodzić z moją twórczością na zewnątrz. Dziś w mediach społecznościowych są zdjęcia obrazów, które dwa lata stały w domu, nikt ich nie widział. Dopiero moja przyjaciółka zamieściła ich zdjęcia na swoim profilu — wspomina Justyna Sienkiewicz-Sawicka. — Pojawiły się zapytania, czy obrazy są na sprzedaż, jakie są wymiary. To sprawiło, że przełamałam się i zaczęłam pokazywać swoją twórczość. A powodów, że warto mieć pasję, jest wiele. Jest niezbędna, byśmy mogli normalnie funkcjonować i rozwijać się. A pasją może być każda rzecz, która sprawia nam przyjemność i radość. Jak mówią eksperci, pasja sprawia, żepotrafimy przyjrzeć się sobie, zobaczyć, co nas cieszy, a co powoduje frustrację. To także wyjście poza rutynę codzienności.

Dodaje też:

— Kobiety tworzą naprawdę niesamowite rzeczy, godne podziwu. Warto promować osoby, które tworzą, są aktywne — ocenia. — Każda z nich jest inspiracją dla innych. Ja dziś staram się raz w miesiącu spotykam się ze znajomymi, które mają podobne zainteresowania. Możemy dzielić się doświadczeniami. Są dziewczyny, które pracują zawodowo, ale po godzinach realizują się w innych dziedzinach. To naprawdę motywujące. Kiedy ktoś cię docenia, bardziej się chce i człowiek idzie do przodu.

Jest mieszkanką Nidzicy i mówi, że nie zamieniłaby tego miasta na inne.

— Jeśli chcemy znaleźć się w dużym mieście – czy w Gdańsku czy w Warszawie, to są świetne drogi i możemy szybko dojechać — podsumowuje. — W Nidzicy wszędzie jest blisko, to miasto dobre do życia.

Prace Justyny Sienkiewicz-Sawickiej

fot. arch. prywatne