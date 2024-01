Gmina Nidzica. Awantura między braćmi

Policjanci zatrzymali 2 poszukiwanych z gminy Nidzica. 56-latek trafił na 63 dni do zakładu karnego, a 39-latek był poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu do celów prawnych.

We wtorek (16 stycznia) około godz. 9:30 nidziccy policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Nidzicy do odbycia kary za popełnione przestępstwo stosowania gróźb karalnych i wykroczenie. 56-letni mieszkaniec Nidzicy opuścił dom wraz z policjantami i jeszcze tego samego dnia trafił do zakładu karnego, w którym spędzi najbliższe 63 dni.

Tego samego dnia około godz. 17:30 dyżurny nidzickiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie dotyczące awantury między braćmi w jednym z mieszkań na terenie gminy Nidzica. Interweniujący policjanci potwierdzili zgłoszenie. Ponadto, ze sprawdzenia w policyjnych systemach informatycznych wynikało, że 39-letni sprawca interwencji jest poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Nidzicy do ustalenia miejsca pobytu do celów prawnych. Od mężczyzny pobrano stosowne oświadczenie i wystawiono wezwanie do stawiennictwa we wskazanej instytucji, a następnie zwolniono.

Osoba, która popełniła przestępstwo lub wykroczenie, zawsze musi liczyć się z konsekwencjami. Portal poszukiwani.policja.pl to baza zawierająca zdjęcia oraz dane osób poszukiwanych przez policjantów z całego kraju. Strona pozwala również na przekazywanie w anonimowy sposób informacji o osobie poszukiwanej.

