Możesz anonimowo zgłosić znęcanie się nad zwierzętami!

Za nami kilkanaście dni z niskimi temperaturami powietrza, opadami śniegu i trudnymi warunkami pogodowymi. Na największe niebezpieczeństwo narażone są nasze czworonogi, tj. psy, koty. Często zapominamy o nich, pozostawiając je np. w nieocieplonych i nieuszczelnionych budach, bez ciepłego posiłku lub przywiązując do ogrodzeń i słupów. Pies musi mieć możliwość schronienia się przed mrozem, śniegiem czy deszczem. Odczuwa skutki niekorzystnej aury podobnie jak my. Należy również zadbać o możliwość ruchu. Jest to szczególnie ważne w okresach silnego mrozu. W tych okresach wpuśćmy psa, choć na noc do cieplejszego pomieszczenia (piwnica, garaż). Pamiętajmy, że w mroźne dni nasze zwierzęta, aby utrzymać stałą temperaturę ciała, potrzebują dodatkowej porcji pożywienia. Ważne jest również, aby było to pożywienie ciepłe, wysokoenergetyczne i zawierało dużo białka.

Przypominamy

Wykrywanie przestępstw i wykroczeń, ściganie ich sprawców oraz inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełniania przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym jest jednym z podstawowych zadań policji, które realizuje przy współpracy z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami społecznymi. Istotną rolę, w tym zakresie stanowi współpraca policji z tymi podmiotami w obszarze aktywności na rzecz ochrony zwierząt i środowiska naturalnego.

Jeśli jesteś świadkiem, posiadasz informacje lub podejrzewasz zaistnienie czynów zabronionych przeciwko zwierzętom i środowisku, m.in.:

- znęcania, zabijania, przetrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania,

- oferowania do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,

- nielegalnej gospodarki odpadami,

wyślij e-maila do jednostki policji: zielonastrefa@wr.policja.gov.pl

Jest to forma zachęcenia społeczeństwa do nawet anonimowego reagowania na krzywdę zwierząt. Zielona strefa pomaga w ujawnianiu wszystkich przestępstw związanych ze znęcaniem się nad nimi. To niewielki krok, by im pomóc. Wystarczy wpisać treść wiadomości i wysłać. Resztą zajmie się już właściwa jednostka policji.

Zagrożenia ochrony zwierząt lub ochrony środowiska można dokonać również poprzez naniesienie informacji na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, wybierając z kategorii czynów zabronionych te popełnione przeciwko zwierzętom i środowisku, w szczególności:

- znęcania się nad zwierzętami,

- kłusownictwo,

- zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych,

- dzikie wysypiska śmieci, niszczenie zieleni,

- nielegalna wycinka drzew,

- poruszanie się po terenach leśnych quadami.

Jeśli posiadasz informacje lub jesteś świadkiem znęcania się nad zwierzętami, skontaktuj się z policją pod numer 997 lub 112.

kpp, red.