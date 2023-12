Święta nie dla oszustów i złodziei

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Dla wielu z nas to czas gorączkowych zakupów i przygotowań. W codziennym pośpiechu możemy jednak stracić czujność i w konsekwencji paść ofiarą oszustów lub kieszonkowców.

Pamiętajmy, że przestępcy działają zarówno w świecie realnym, jak i w wirtualnym. Zachowajmy zatem ostrożność i nie dajmy się zwieść przestępcom. Oni wykorzystują gorączkę przedświątecznych zakupów licząc na nasze rozkojarzenie, presję czasu i chęć szybkiego załatwienia różnych spraw. Złodzieje często sami tworzą tzw. sztuczny tłok, by ułatwić sobie kradzież. Najchętniej działają w dużych sklepach czy targowiskach, a kiedy chcemy zapłacić za zakupy okazuje się, że z naszej torebki „zniknął” portfel z dokumentami, gotówką i kartami bankomatowymi. By uniknąć takiej nieprzyjemnej sytuacji musimy zachować podstawowe zasady ostrożności.

Nigdy nie zostawiajmy portfeli czy telefonów komórkowych na sklepowych ladach, a podczas płacenia za zakupy, nie pokazujmy, że mamy przy sobie większą ilości gotówki.

Mężczyźni nie powinni chować portfeli do tylnej kieszeni spodni, a kobiety powinny zwracać uwagę na to, by ich torebki znajdowały się zawsze z przodu, w zasięgu wzroku, z głęboko schowanym portfelem i zasuniętym zamkiem.

Wzmożoną uwagę zachowajmy również na parkingach w okolicach centrów handlowych. Bezwzględnie pamiętajmy o domykaniu szyb w autach i niepozostawianiu wewnątrz wartościowych przedmiotów, które mogą skusić złodzieja.



Pamiętaj o bezpieczeństwie podczas zakupów w Internecie

Okres przedświąteczny to wzmożony czas aktywności przestępców zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Robiąc zakupy przez Internet zachowajmy ostrożność, ponieważ nie brakuje nieuczciwych sprzedawców, którzy w łatwy i szybki sposób chcą osiągnąć zysk.

Unikajmy robienia zakupów w miejscach publicznych za pomocą tabletu lub smartfona w otwartej sieci internetowej. W ten sposób zmniejszymy ryzyko dostania się naszych danych w niepowołane ręce.

Często zmieniajmy hasła, które wprowadzamy logując się do serwisów internetowych, by zminimalizować ryzyko włamania się na konto i długotrwałego wykorzystania hasła przez osobę, która się pod nas podszywa.

Nie reagujmy na tzw. super okazje i nie poddawajmy się presji czasu.

Uważajmy na fałszywe sklepy internetowe. Zamawiając wybrany przedmiot zwróćmy uwagę na sprzedającego (jak długo widnieje w serwisie, ilu użytkowników korzystało z jego usług, czy ma pozytywne opinie itp.) oraz czytajmy dokładnie opis aukcji i regulamin sklepu, z usług którego zamierzamy skorzystać.

Zanim wpłacimy pieniądze na wskazane konto, rozważmy bezpieczniejszą opcję płatności przy odbiorze.

Gromadźmy całą korespondencję prowadzoną ze sprzedającym, bo w przypadku oszustwa jest ona bezcennym dowodem.

Po otrzymaniu przesyłki koniecznie sprawdźmy czy towar jest zgodny z zamówieniem. Jeśli nie, należy skontaktować się ze sprzedającym, by wykluczyć ewentualną pomyłkę. Gdy mimo prób nie udaje się to lub pomimo, że odesłaliśmy zakupiony towar, nie otrzymaliśmy zwrotu pieniędzy, poinformujmy o tym fakcie Policję.

Pamiętajmy, że okres wzmożonych zakupów internetowych przed świętami wykorzystują również cyberoszuści, którzy podszywając się pod firmy kurierskie, rozsyłają fałszywe e-maile czy smsy, które często zawierają informację np. o możliwości śledzenia przesyłki po kliknięciu w przesłany link czy zawierają informacje o niedopłacie do przesyłki lub o innych drobnych problemach, które można rozwiązać przez wpłatę niewielkiej sumy pieniędzy. Kiedy klikniemy w taki link nasze urządzenie zostaje zainfekowane oprogramowaniem, które wykrada dane uwierzytelniające dostęp do bankowości elektronicznej, kont pocztowych czy mediów społecznościowych. Później orientujemy się, że z konta „zniknęły” nasze oszczędności.

Źródło: KPP Kętrzyn