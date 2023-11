W Sorkwitach świętowali złoty jubileusz

Złote Gody to wyjątkowe święto w związku małżeńskim. Wspólne przeżycie tak długich lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń.

Tym razem jubileusz celebrowały pary: Honorata i Ryszard Czamara z Sorkwit oraz Danuta i Zbigniew Piszczałka i Kazimiera i Ryszard Pawelec z Choszczewa. Jubilaci za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin, za wychowanie dzieci, za cierpienie, łzy, radości zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

- Naszym zacnym jubilatom oprócz odznaczeń wręczyłem listy gratulacyjne, pamiątkowe statuetki, wiązanki kwiatów oraz upominki. Składając gratulacje w imieniu swoim jak również całej społeczności Gminy Sorkwity życzyłem doczekania w zdrowiu dalszych pięknych jubileuszy - relacjonuje wójt Józef Maciejewski.

Źródło: UG Sorkwity