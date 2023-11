Chcieli uniknąć kary, wpadli w ręce mrągowskiej policji

W minionym tygodniu mrągowscy policjanci zatrzymali 4 osoby poszukiwane, które nie unikną odpowiedzialności za swoje czyny. Sąd wobec nich wydał nakazy doprowadzenia do zakładu karnego.

Codziennie funkcjonariusze podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych legitymują osoby celem ustalania bądź też potwierdzenia ich tożsamości. Podczas legitymowań bardzo często dochodzi do zatrzymania osoby poszukiwanej. Najczęściej są to osoby poszukiwane, wobec których sąd wydał nakaz doprowadzenia do zakładu karnego.

Tak też było we wtorek 31 października, kiedy policjanci referatu patrolowo-interwencyjnego wylegitymowali 39-letniego mieszkańca powiatu mrągowskiego. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach okazało się, że figuruje jako poszukiwany w celu doprowadzenia do zakładu karnego, gdzie miał odbyć karę pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę. Spotkanie z funkcjonariuszami zmobilizowało go do opłacenia grzywny, dzięki czemu został zwolniony.

Tego samego dnia ok godz. 10 w Mrągowie policjanci wylegitymowali 24-letniego mężczyznę, który również okazał się być poszukiwany. Oprócz tego, że 24-latek był osobą poszukiwaną to posiadał przy sobie woreczek strunowy z zawartością suszu roślinnego. Substancja została zbadana testerem wstępnej identyfikacji, który dał pozytywny wynik obecności THC. Mężczyzna został zatrzymany i przekazany policjantom kryminalnym, którzy przeprowadzili z nim czynności procesowe, a następnie został doprowadzony zgodnie z dyspozycją sądu do zakładu karnego.

Również we wtorek przed godz. 13 w ręce mrągowskich policjantów wpadł kolejny poszukiwany. 45-latek był poszukiwany przez sąd w celu doprowadzenia do zakładu karnego, gdzie miał odbyć karę pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę. Zgodnie z dyspozycją sądu policjanci doprowadzili mężczyznę do zakładu karnego.

W czwartek 2 listopada po godz. 10 w Mrągowie policjanci wylegitymowali 40-latka, który także okazał się poszukiwany. Sąd Rejonowy w Mrągowie wydał wobec mężczyzny nakaz doprowadzenia do zakładu karnego za nieopłaconą grzywnę. Spotkanie z funkcjonariuszami sprawiło, że 40-latek opłacił grzywnę, dzięki czemu został puszczony wolno.



Źródło: KPP Mrągowo