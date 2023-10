Pokręcona Aparatka pokazała swoje zdjęcia w Sorkwitach

Jeszcze tylko do 24 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Sorkwitach można oglądać wystawę fotografii Marty Kopaniec - Pokręconej Aparatki.

Wernisaż wystawy odbył się we wtorek, 17 października. "Co mi się nawinęło - piękno większego i mniejszego świata" - to tytuł ekspozycji, na której Marta Kopaniec prezentuje swoje fotograficzne zainteresowania - od makrofotografii po pejzaż. - Amatorska fotografia bez podkręcania. Rozkręcona przez warsztaty, spotkania z pasjonatami fotografii. Różnej fotografii... - zachęca autorka, która sama siebie nazywa... Pokręconą Aparatką.

Jak sama przyznaje, pierwsza indywidualna wystawa to spełnienie jej artystycznego marzenia. - Moje marzenie przeszło w rzeczywistość. To pierwsza osobista wystawa moich prac. Prac które mogą się wydawać pokręcone i nie zawsze oczywiste - dodaje.

Wernisaż swoim krótkim występem uświetnił Radosław Charubin, a rozmowom o artystycznych wrażeniach towarzyszył słodki poczęstunek.

Wystawę można oglądać w sorkwickim GOK-u do wtorku 24 października.