"Absurd nie czytać", czyli Noc Bibliotek w Woźnicach

Po przywitaniu przez bibliotekarkę zgromadzonych, każdy uczestnik rozłożył sobie przyniesiony ze sobą śpiwór i poduszkę, co razem z panującym na zewnątrz mrokiem stworzyło bardzo przytulny i swobodny klimat.

W ramach zajęć uczestnicy wykonali listę obecności poprzez odrysowanie swojej dłoni na przygotowanej planszy.

Następnie rozmawialiśmy o tym, jak ważna jest nasza pomocna dłoń w obliczu niemocy innej osoby. Pogadanka była wstępem do odczytanego przez bibliotekarkę opowiadania z książki Lou Carter pod tytułem "W tej bajce nie ma złego wilka", w której to wilk nie mogąc sprostać oczekiwaniom pozostałych bohaterów bajek postanawia odejść i nie grać swojej roli w żadnej z opowieści. Po czytaniu uczestnicy zgodnie stwierdzili, że każdy potrzebuje czasami wsparcia i zrozumienia, że to we wspólnocie drzemie największa siła. I tym podsumowaniem przeszliśmy do kolejnego etapu wydarzenia, jakim była projekcja filmu.

W tym roku obchodom towarzyszył film "Moja mama gorylica", który spodobał się wszystkim zgromadzonym. Dodatkowo, aby umilić oglądanie każdy uczestnik otrzymał przekąskę.



Po projekcji odbyły się wyczekane bajkowe kalambury. Chętni uczestnicy rysowali skojarzenia dotyczące tytułów książkowych bajek, a pozostali zgromadzeni mieli za zadanie odgadnąć co to za bajka lub bajkowa postać.

Rozdaniem pamiątkowych zakładek, słodkości oraz zdjęciem zakończyliśmy spotkanie.

W tym roku Noc Bibliotek zgromadziła jeszcze więcej uczestników niż poprzednia, co motywuje nas do dalszej organizacji kolejnych edycji. W związku z zainteresowaniem rozważamy przeprowadzenie, w przyszłym roku, nie tylko obchodów dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych.

Organizatorką spotkania była Anna Ciszewska.

Źródło: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mikołajki filia Woźnice