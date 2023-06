Młodzież rywalizowała w zawodach pożarniczych. Tu nie wynik był najważniejszy

— Bardzo się cieszę, że mogliśmy spotkać się w Mrągowie - mieście bardzo letnim, turystycznym, znanym na całą Polskę. Nareszcie mogliśmy rozegrać zawody w trybie bezpośrednim. W ostatnich latach z przyczyn nam znanych wszystko odbywało się wirtualnie i bardziej polegało na omawianiu — powiedział podczas uroczystości otwarcia mistrzostw Gustaw Marek Brzezin, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce. — Zawody są organizowane w przestrzeni Ochotniczej Straży Pożarnej całego regionu Warmii i Mazur. Ważne jest tutaj przygotowanie techniczne i duch sportowej rywalizacji, ale również ten aspekt koleżeński, drużynowy, przyjacielski, żeby nawiązywać relacje i cieszyć się potem nowymi, przyjacielskimi kontaktami w całym regionie. Niebawem będziecie zastępowali tych ratowników, waszych druhów, często rodziców, dziadków, znajomych w bezpośrednich akcjach. Musicie być do tego bardzo dobrze przygotowani. Do tego służą właśnie takie zawody — zwrócił się do młodych zawodników.

Do zawodów przystąpiły 22 drużyny podzielone na dwie kategorie: drużyny dziewczęce oraz chłopięce i mieszane. Wcześniej najlepsze grupy zostały wyłonione na szczeblach powiatowych. W Mrągowie młodzież musiała zmierzyć się najpierw w biegu sztafetowym na 400 metrów z przeszkodami, a następnie wykazać się sprawnością na torze w rozwinięciu bojowym. Rozwinięcie składało się m.in. z toru przeszkód, przejścia przez tunel, rozwinięcia linii gaśniczej, gaszenia z pomocą hydronetki oraz znajomości węzłów i poszczególnych części sprzętu gaśniczego. — Jak w przypadku każdych zawodów i tutaj trzeba było wyłonić pierwsze trzy miejsca. Jednak nie to było najważniejsze. Najważniejsze było to, że bawiliście się świetnie, że tworzycie wspaniałe grupy, że jesteście bohaterami w swoich szkołach — powiedział tuż przed ogłoszeniem wyników st. bryg. Tomasz Ostrowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.



Mistrzynie województwa z MDP OSP Brzozie Lubawskie

Tytułów mistrzowskich broniły dziewczęta z MDP OSP Brzozie Lubawskie oraz chłopcy z MDP OSP Kalinowo. I, jak się finalnie okazało, obie ekipy zrobiły to skutecznie w swoich kategoriach. Zwycięzcy zawodów będą reprezentowali województwo warmińsko-mazurskie podczas Krajowych Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które zostaną rozegrane w dniach 23-25 sierpnia w Kalwarii Zebrzydowskiej (woj. małopolskie). — Zamierzamy pokazać się z jak najlepszej strony i pokazać, co Brzozie Lubawskie potrafi — zapowiadają dziewczyny. — Jesteśmy w bojowych nastrojach. Pojedziemy dobrze się bawić i dać z siebie wszystko — dodają chłopcy z Kalinowa.



Zwycięska drużyna chłopięca z Kalinowa

Młodzi ludzie nie ukrywają, że pożarnictwo to ich pasja. — Po prostu lubimy w ten sposób spędzać wolny czas. To fajna integracja — mówi Roksana z MDP Z Brzozia Lubawskiego. — W naszej miejscowości to już tradycja. Dużo naszych rodziców i dziadków tak zaczynało. Najpierw jesteśmy w MDP, a potem przechodzimy do OSP — dodaje jej koleżanka z drużyny Alicja. Podobnie wypowiadają się przyszli strażacy z Kalinowa. — Lubimy to robić, to nasza pasja. Zainteresowanie przechodzi z pokolenia na pokolenie, po bracie, po tacie — twierdzą zgodnie.

Jednym z debiutantów w Mrągowie była "młodzieżówka" OSP Kętrzyn. — Jak to mówią, pierwsze koty za płoty. To dla nas nowe doświadczenie i nie wynik był tutaj najważniejszy. Chcieliśmy się pokazać i zobaczyć jak to jest na takiej imprezie. Fajnie spędzony czas — opisuje kętrzyńska młodzież.



Młodzież z MDP OSP Kętrzyn podczas biegu sztafetowego

Niestety w gronie drużyn zabrakło reprezentantów gospodarzy - Mrągowa i powiatu mrągowskiego. — Dołożymy wszelkich starań, aby w kolejnych zawodach wzięła udział reprezentacja naszego powiatu. Wierzę, że nie brakuje u nas młodzieży zainteresowanej pożarnictwem — powiedziała w czasie uroczystości Barbara Kuźmicka-Rogala, starosta mrągowski.

Przypomnijmy, że do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy jednostkach OSP mogą należeć dzieci i młodzież w wieku 10-16 lat.

WYNIKI:

Sztafeta (drużyny dziewczęce)

1. miejsce MDP OSP Krotoszyny (pow. nowomiejski)

2. miejsce MDP Osp Brzydowo (pow. ostródzki)

3. miejsce MDP OSP Galiny (pow. bartoszycki)

Sztafeta (drużyny chłopięce lub mieszane):

1. miejsce MDP OSP KSRG Bezledy (pow. bartoszycki)

2. miejsce MDP OSP Prątnica (pow. iławski)

3. miejsce MDP OSP Wójtówko (pow. olsztyński)

Ćwiczenie bojowe (drużyny dziewczęce)

1. miejsce MDP OSP Brzozie Lubawskie (pow. nowomiejski)

2. miejsce MDP OSP Krotoszyny (pow. nowomiejski)

3. miejsce MDP OSP Ławice (pow. iławski)

Ćwiczenie bojowe (drużyny chłopięce i mieszane):

1. miejsce MDP OSP Kalinowo (pow. ełcki)

2. miejsce MDP OSP KSRG Stare Dłutowo (pow. działdowski)

3. miejsce MDP OSP Prątnica (pow. iławski)



KLASYFIKACJA GENERALNA:



- w grupie MDP dziewczęcych:

1. MDP OSP Brzozie Lubawskie (pow. nowomiejski)

2. MDP OSP Ławice (pow. iławski)

3. MDP OSP Krotoszyny (pow. nowomiejski)

4. MDP OSP GalinY (pow. bartoszycki)

5. MDP OSP Brzydowo (pow. ostródzki)

6. MDP OSP KSRG Runowo (pow. lidzbarski)

7. MDP OSP Wójtówko (pow. olsztyński)

8. MDP OSP Żabiny (pow. działdowski)

9. MDP OSP Zwierzno (pow. elbląski)

- w grupie MDP chłopięcych (lub mieszanych):

1. MDP OSP Kalinowo (pow. ełcki)

2. MDP OSP Prątnica (pow. iławski)

3. MDP OSP KSRG Stare Dłutowo (pow. działdowski)

4. MDP OSP Brzydowo (pow. ostródzki)

5. MDP OSP Brzozie Lubawskie (pow. nowomiejski)

6. MDP OSP KSRG Bezledy (pow. bartoszycki)

7. MDP OSP Pozezdrze (pow. węgorzewski)

8. MDP OSP Gronowo Elbląskie (pow. elbląski)

9. MDP OSP Wójtówko (pow. olsztyński)

10. MDP OSP Kiwity (pow. lidzbarski)

11. MDP OSP Wielkie Wierzno (pow. braniewski)

12. MDP OSP Kętrzyn (pow. kętrzyński)

13. MDP OSP KSRG Kowale Oleckie (pow. olecki)

Wojciech Caruk