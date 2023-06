Mrągowscy policjanci podsumowali długi weekend

W czwartek 8 czerwca po godz. 12 policyjni wodniacy zatrzymali do kontroli mężczyznę, który pływał po Jeziorze Mikołajskim skuterem. Funkcjonariusze sprawdzili 41-latka w policyjnych systemach informacyjnych, w wyniku czego okazało się, że mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. W tym momencie jego zabawa na skuterze się zakończyła, skuter został przekazany osobie wskazanej, a 41-latek za lekceważenie sądowego zakazu ponownie stanie przed sądem.

W piątek, 9 czerwca w godzinach popołudniowych na Jeziorze Mikołajskim funkcjonariusze skontrolowali kolejnego miłośnika sportów wodnych. Mężczyzna za nic miał obowiązujące przepisy na wodach śródlądowych i stosowanie się do znaków. Wytwarzał fale pomimo zakazu. Podczas kontroli okazało się, że nie posiada stosownych uprawnień do sterowania skuterem wodnym. Funkcjonariusze sporządzili stosowną dokumentację, która zostanie przekazana do sądu. W sobotę, 10 czerwca w godzinach wieczornych ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wyjęli z wody dwóch mężczyzn, którzy się podtapiali. Byli to 22-letni i 21- letni turyści, którzy przyjechali do Mikołajek na długi weekend. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że jeden z mężczyzn będąc pod działaniem alkoholu wszedł do wody, aby się wykąpać. Drugi mężczyzna, który również był pod działaniem alkoholu wszedł za nim, aby wyciągnąć kolegę z wody, lecz obaj nie mieli siły, by wyjść z wody wobec czego jeden z nich zaczął się podtapiać. Na szczęście nad bezpieczeństwem czuwali ratownicy MOPR, którzy w samą porę udzielili pomocy mężczyznom. Mężczyzna, który się podtopił został przekazany ratownikom medycznym, którzy udzielili mu pierwszej pomocy.

W trakcie długiego weekendu mrągowscy policjanci przeprowadzili 57 kontroli drogowych, ujawnili 31 naruszeń przepisów ruchu drogowego, gdzie 21 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość. Wobec kierujących, którzy popełnili wykroczenia drogowe policjanci zastosowali środki prawne, wystawiając 22 mandaty karne, sporządzili 4 notatki urzędowe stanowiące załącznik do wniosku do sądu o ukaranie oraz zastosowali 8 pouczeń. Ponadto zatrzymali dwóch nietrzeźwych motorowerzystów.

Pierwszy z nich został zatrzymany do kontroli drogowej w czwartek 8 czerwca w Mrągowie. Badanie alkomatem wykazało, że 61-latek jechał motorowerem mając prawie promil alkoholu w organizmie. Natomiast drugi nieodpowiedzialny kierowca wpadł w ręce mrągowskich policjantów w niedzielę przed godz. 20. Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość 51-letniego kierującego motorowerem romet. Okazało się, że zdecydował się na jazdę mając prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Policjanci pracowali również na miejscu kilku kolizji drogowych. Jedna z nich miała miejsce w czwartek 8 czerwca po godz. 20 w miejscowości Dobry Lasek (gm. Piecki). Tam 29-letnia kierująca volvo nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i uderzyła w bok pojazdu audi, którym kierował 18-letni kierujący. Na szczęście nikt nie doznał poważnych obrażeń, a sprawczyni kolizji została ukarana mandatem. W piątek 9 czerwca po godz. 16 miała miejsce kolejna kolizja drogowa, tym razem w Mrągowie na ul. Wolności. Tam 50-letnia kierująca pojazdem dacia wjeżdżając na skrzyżowanie, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącej mercedesem 42-letniej mieszkance Mrągowa, doprowadzając do zderzenia pojazdów. Obie uczestniczki zdarzenia były trzeźwe i nie doznały poważnych obrażeń. W sobotę 20 czerwca w okolicy miejscowości Lipowo (gm. Piecki) po godz. 10 doszło do kolizji VW z pojazdem hyundai. Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 28-letni kierujący VW zaczął wykonywać manewr wyprzedzania innego pojazdu w czasie, gdy był już wyprzedzany przez pojazd hyundai, w związku z czym doszło do zderzenia bocznego pojazdów. Kierujący byli trzeźwi, żaden z uczestników zdarzenia nie doznał obrażeń.



