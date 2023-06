Trasa rowerowa połączyła dwie gminy

Na początek Rajd Rowerowy, który rozpocznie się o godz. 9.00 w Muzeum Staroci w Nikutowie. Do pokonania trasa po najpiękniejszych zakątkach Gminy Piecki oraz Gminy Mrągowo. Zaplanowany odcinek przebiega śladem dawnych torów kolejowych w kierunku Piecek. Tam o godz. 11.00 na Placu im. Ks. J. Twardowskiego do uczestników rajdu dołączyć mogą mieszkańcy Gminy Piecki, by dalej udać się w kierunku Krutyni, gdzie czekać będzie impreza biesiadna, poczęstunek oraz wiele innych atrakcji. Będzie to doskonała okazja na poznanie innego, bardziej spokojnego oblicza Mazur oraz odpoczynek w świetnym towarzystwie w połączeniu z przyjemnością pokonywania kilometrów na dwóch kołach.

Na wydarzenie zaprasza Wójt Gminy Piecki oraz Wójt Gminy Mrągowo, którzy połączyli siły, by stworzyć nową ciekawą atrakcję turystyczną, dostępną zarówno dla mieszkańców i turystów. Szlak pieszo-rowerowy utworzony został w oparciu o dawną linię kolejową łączącą Krutyń z Mrągowem, przez Piecki. Około 9 km trasy przebiega przez tereny leśne, 1,5 km przez miejscowość Piecki. Na odcinkach leśnych przeważa nawierzchnia gruntowa, natomiast odcinku ok. 2 km od wsi Krutyń do drogi wojewódzkiej nr 610 wybudowano nowy, utwardzony kostką betonową ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto ok. 800 m odcinek asfaltowy wykonany został za ul. Nową (Piecki) w kierunku Mrągowa. Trasa jest płaska, więc nadaje się dla rowerzystów w każdym wieku i o różnym stopniu zaawansowania. Po drodze oprócz podziwiania pięknych krajobrazów, można odwiedzić wiele ciekawych miejsc, które zostały opisane w Rodzinnym przewodniku dostępnym tutaj: Rodzinny szlak turystyczny - Portal - UG Piecki

(gminapiecki.pl)

Program Otwarcia Ścieżki Pieszo-Rowerowej Mrągowo Piecki

Krutyń (3 czerwca):

9:00 Przywitanie uczestników przez Wójta Gminy Mrągowo, otwarcie rajdu / Mrągowo, Nikutowo 11, Muzeum Staroci

11:00 Przywitanie uczestników przez Wójta Gminy Piecki / Piecki, Plac im. Ks. J. Twardowskiego

13:00 Przywitanie uczestników. Wręczenie podziękowań - oficjalna część, przemowy / Krutyń mały amfiteatr (przy byłej szkole)

13:15 Rozpoczęcie imprezy biesiadnej dla uczestników, animacje dla dzieci

13:15 Poczęstunek dla uczestników rajdu przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich

13:30 Rozpoczęcie ogniska z kiełbaskami dla uczestników Rajdu

14:30 Rodzinny Wyścig Canoe, Skarb Krutyni - gra terenowa dla rodzin, inne atrakcje

red.

fot. freepik