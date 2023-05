Wyjątkowy spektakl Krystyny Jandy na scenie MCK

"My Way" to lśniąca humorem i anegdotami opowieść Krystyny Jandy - wielkiej gwiazdy polskich scen i ekranu - dziewczyny ze Starachowic, która została aktorką. Podczas spektaklu artystka opowiada o swoim życiu artystycznym. Oglądając "My Way" można by rzec, że aktorka prawie nie gra, mimo że podziwiamy przygotowany przez nią spektakl - jest on jak żywiołowa opowieść skierowana do przyjaciół. Podkreśla również, że los jej nie oszczędzał. Kilkukrotnie wspomina wątek zagubienia się na granicy życia i sztuki. W "My Way" nie brakuje momentów trudnych, bolesnych, dotykających.

Janda wspomina w nim doświadczenia artystyczne oraz spotkania z wybitnymi reżyserami, role i pracę w teatrach oraz przyjaciół. Przypomina początki Teatru Polonia i Och Teatru - wyjątkowych miejsc w Warszawie, które zbudowała od podstaw. Odsłania kulisy swojego życia i relacji z bliskimi, zastanawiając się, na ile poświęcenie się sztuce pozwala na zaangażowanie się w codzienne życie rodziny. Jest to przede wszystkim autorefleksja na temat teatru i jego świata.

Przedstawienie daje poczucie, że walka o wyznaczone cele, nawet te, które wydają się nierealne, zawsze ma sens.

Spektakl odbędzie się 4 czerwca (niedziela) o godz. 17.00 w Mrągowskim Centrum Kultury. Więcej informacji, min. o biletach można znaleźć na stronie internetowej www.mck.mragowo.pl.

Źródło: MCK