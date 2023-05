Majówka na drogach powiatu mrągowskiego

Od 28 kwietnia do 3 maja na drogach Warmii i Mazur doszło do 17 wypadków drogowych, w których rannych zostało 17 osób. Doszło też do 194 kolizji, a policjanci zatrzymali 46 nietrzeźwych kierowców. Jak długi majowy weekend minął w powiecie mrągowskim?

W piątek, 28 kwietnia po godz. 3:00 mrągowscy policjanci z polecenia oficera dyżurnego udali się na ul. Giżycką, gdzie miało miejsce zdarzenie drogowe. Po dojechaniu we wskazane miejsce funkcjonariusze zauważyli stojący w poprzek drogi pojazd VW Passat. Rozpytali zgłaszającego interwencję, który wskazał, że nie widział samego zdarzenia, tylko jadąc ul. Giżycką zauważył pojazd stojący w poprzek drogi i zaalarmował służby. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 22-letni mieszkaniec powiatu mrągowskiego, kierujący pojazdem VW na prostym odcinku drogi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, na skutek czego najechał na krawężnik, a następnie uderzył w przydrożną latarnię. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie okazało się, że doznał urazu głowy, powodującego rozstrój zdrowia powyżej 7 dni. Droga na czas czynności była zablokowana.



Zdarzenie na ul. Giżyckiej / fot. KPP Mrągowo

W sobotę, 29 kwietnia tuż przed godz. 2.00 w Mrągowie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego renault. Podczas kontroli wyczuli od 25-letniego kierującego zapach alkoholu. Okazało się, że zdecydował się wsiąść za kierownicę auta mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. W tym momencie jego podróż na fotelu kierowcy się zakończyła, pojazd został przekazany osobie wskazanej, a kierującemu funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy. Sąd zadecyduje o jego dalszym losie.

Tego samego dnia przed godz. 15.00 na ul. Wojska Polskiego w Mrągowie miało miejsce zdarzenie drogowe. Policjanci, którzy zostali skierowani do jego obsługi ustalili, że 37-letni kierujący pojazdem ford nie zachował należytej ostrożności od pojazdu scania z naczepą, w wyniku czego najechał na tył naczepy. 62-letni kierujący pojazdem scania ani kierujący fordem nie doznali żadnych obrażeń. Sprawca kolizji został ukarany mandatem.

Natomiast tuż przed północą policjanci referatu patrolowo-interwencyjnego zatrzymali do kontroli drogowej samochód skoda. Okazało się, że kierujący pojazdem 21- letni mieszkaniec Giżycka nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Pojazd został przekazany osobie wskazanej, a czyn kierującego będzie rozpatrywany przez sąd.

W niedzielę, 30 kwietnia po godz. 4.00 na numer alarmowy zadzwonił zgłaszający, którego zaniepokoił sposób jazdy kierującego renault. Według zgłoszenia miał jechać niestabilnie, wykonywać gwałtowne manewry. Zgłaszający wskazał lokalizację poruszającego się pojazdu, dzięki czemu policjanci zatrzymali go na ul. Przemysłowej. Przypuszczenia zgłaszającego się potwierdziły i badanie alkomatem wykazało, że 34-letni mieszkaniec powiatu mrągowskiego, który kierował renault miał ponad promil alkoholu w organizmie. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości stanie przed sądem.

Również w niedzielę o godz. 12.00 na numer alarmowy zadzwoniła kobieta, która widziała jak pod jeden ze sklepów na terenie Mrągowa podjechał samochód audi z którego z wysiadł kierujący nim mężczyzna. Według jej obserwacji mężczyzna znajdował się pod znacznym działaniem alkoholu. Oficer dyżurny mrągowskiej komendy natychmiast wysłał pod wskazany adres funkcjonariuszy. Policjanci zastali we wskazanym miejscu stojącego przy pojeździe mężczyznę. Mężczyzna oświadczył, że on nie kierował autem, tylko jego kolega, który po zaparkowaniu auta oddalił się w nieznanym mu kierunku. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 38-letniego mężczyzny. Okazało się, że miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz policjanci na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego weryfikują każdą wersję wydarzeń i ustalają czy faktycznie 38-latek kierował pojazdem. Jeżeli to się potwierdzi, mężczyzna stanie przed sądem.

Tego samego dnia po godz. 17.00 na ul. Giżyckiej w Mrągowie mrągowscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem Doge. Kierujący nim 43-letni mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie, a mimo to zdecydował się prowadzić pojazd. On również za popełnione przestępstwo będzie tłumaczyć się przed sądem.

W poniedziałek, 1 maja po godz. 2.00 policjanci z Komisariatu Policji w Mikołajkach zostali skierowani na interwencję do miejscowości Stare Sady, gdzie według zgłoszenia nietrzeźwy kierujący miał uszkodzić ogrodzenie. Funkcjonariusze na miejscu zastali osobę zgłaszającą, która wskazała im stojący w rowie pojazd renault, który przodem oparty był o drewniane ogrodzenie. Za kierownicą pojazdu siedział 42-letni mieszkaniec Warszawy, który na widok policjantów, próbował cofnąć, jednak bezskutecznie. Mężczyzna tłumaczył się funkcjonariuszom, że on nie kierował pojazdem, tylko auto miało się stoczyć, a on chciał nim wyjechać. Następnie zmienił wersję, że chciał auto tylko przestawić w inne miejsce. Na skutek tego zdarzenia ogrodzenie o które pojazd się oparł zostało uszkodzone oraz stojące obok prawidłowo zaparkowane inne auto. Mężczyzna, który siedział za kierownicą pojazdu renault miał ponad promil alkoholu w organizmie. Nie przyznawał się do kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Policyjne dochodzenie wykaże czy mówił prawdę. Jeżeli na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego okaże się, że wsiadł za kierownicę w stanie nietrzeźwości, usłyszy zarzut. Oprócz tego będzie musiał ponieść konsekwencje uszkodzenia ogrodzenia oraz innego pojazdu.



Wypadek motocyklisty na trasie Mikołajki - Ukta / fot. OSP Mikołajki

Tego samego dnia przed południem, na trasie Mikołajki – Ukta, jak wynika z ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, 42-letni motocyklista, mieszkaniec Warszawy nie dostosował prędkości jazdy do warunków panujących na drodze w wyniku czego stracił panowanie nad motocyklem i doprowadził do upadku. Kierujący był trzeźwy. Został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono u niego uraz kręgosłupa oraz żeber. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.

Również w poniedziałek po godz. 21.00 w Mikołajkach policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 24-letniego kierującego mercedesem. Po wylegitymowaniu go i sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach informacyjnych okazało się, że ma zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami, a mimo wszystko zdecydował się wsiąść za kierownicę.

Źródło: KPP Mrągowo