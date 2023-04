Startują zawody Pit Bike! Pierwsza runda to zmagania off-road w Mrągowie

To druga wizyta zawodników dyscypliny pitbike na tym obiekcie. Również w poprzednim sezonie rywalizacja rozpoczęła się na Mazurach, wtedy tor debiutował w stawce. - Na początek dobre wiadomości dla zawodników - trasa nie będzie zmieniana, jedziemy w tej samej konfiguracji na pełnym torze motocrossowym, z odcinkami wydzielonymi dla minimotocykli pitbike - mówi Andrzej Goleń, prezes MSM Mrągowo, współorganizator wydarzenia. - Myślę, że nasz tor będzie idealnym obiektem na mocny start sezonu, będzie urozmaicona nawierzchnia i każdy zawodnik powinien być usatysfakcjonowany. Cieszę się, że po raz drugi będziemy gościć zawodników Pit Bike, minimotocykle przyjęły się na naszym torze, ich fani wracają do nas na treningi całym rokiem, a ja mam nadzieję, że kolejną imprezą na której się spotkamy w Mrągowie będą mistrzostwa Polski. Tymczasem widzimy się 22 i 23 kwietnia, rozpoczynając nie tylko sezon motorsportowy, ale i turystyczny. W Mrągowie mamy świetną bazę wodną, sportową, koncertową i mnóstwo wydarzeń, ale to właśnie pit bike otwierają sezon plenerowy, z czego bardzo się cieszymy!

Mocny sezon Pit Bike

W tym roku organizatorzy przygotowali, aż osiem rund pucharowych, które będą odbywać się na torach off-road całego kraju. Zawodnicy muszą wybrać minimum trzy, by przejść do rywalizacji w wielkim finale. Do tego zaplanowano trzy rundy w ramach mistrzostw Polski. Tradycyjnie zawodnicy rywalizują w konkretnych klasach, podzielonych ze względu na pojemność pit bike i wiek uczestników. Łącznie do wyboru jest ich dziesięć, w tym nowa alternatywa dla najniższej kategorii wiekowej: MRF 80 Runner. Najmłodsi śmiałkowie startujący z licencją zawodniczą, muszą mieć ukończone osiem lat. Dla młodszych przewidziano tzw. dziecięce jazdy pokazowe, bez naliczania punktów i miejsc.

Utalentowani zawodnicy, rozpędzona dyscyplina

- Kolejny sezon jedziemy razem, a my z przyjemnością obserwujemy rozwój zawodników, ich sukcesy, ale także postępy samej dyscypliny. Z roku na rok zawody pit bike coraz bardziej się rozpędzają. W sezonie 2023 nowa formuła mistrzostw, jeszcze więcej rund pucharowych, czy nowe tory w stawce, zapowiadają bardzo ciekawe rozgrywki. Będziemy śledzić i trzymać kciuki, a Wy dajcie z siebie wszystko. Powodzenia! - mówi Arkadiusz Bas z Valvo-Tect.

Pierwsze zawody w sezonie odbędą się na torze motocrossowym w Mrągowie, a wstęp dla publiczności jest bezpłatny. Zawodnicy oraz kandydaci do licencji zawodniczej, mogą zapisać się za pomocą formularza na stronie zawodów: https://zawodypitbike.pl/zapisy/

W sobotę 22 kwietnia odbędą się całodniowe treningi, w niedzielę start wydarzenia około 11:30. Jeżeli chcecie spróbować swoich sił, posiadacie odpowiedniego pit bike: MRF, Kayo, YCF lub RXF sprawdźcie jakie formalności należy spełnić, by wystartować w zawodach: https://zawodypitbike.pl/jak-zaczac/



